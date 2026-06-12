Los vecinos del sur de Alicante, optimistas ante la “inminencia” del acuerdo para retirar las vías en el Parque del Mar

“Ha habido mucha receptividad y estamos muy satisfechos”. Es el mensaje que trasladan desde la Asociación de Vecinos del Parque del Mar, que este viernes han mantenido una reunión con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral, para comunicar los “avances” en los acuerdos con Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad que depende del Ministerio de Transportes y que es titular de aproximadamente la mitad de los terrenos sobre los que se pretende intervenir.

La intención es retirar las vías del tren de la antigua Estación de Murcia, detrás de donde actualmente se ubica Casa Mediterráneo, para crear “un gran corredor verde” que los vecinos llevan reclamando desde hace décadas sin obtener respuestas satisfactorias por parte de la administración. Un proyecto por el que los mismos vecinos se manifestaron este jueves en la avenida de Elche para exigir la desafectación de los terrenos y la autorización para crear accesos, cuya ausencia ha generado disgusto entre los residentes, que han llegado a habilitar por su cuenta un paso adecentando la zona entre quejas contra el Ayuntamiento.

En la reunión han participado cuatro miembros de la Junta de la asociación vecinal junto con el concejal y también Leticia Martín, directora del plan general; y Juan Campello, asesor de la Concejalía de Urbanismo. El encuentro ha servido para que desde la administración escuchen propuestas de los vecinos que “han recibido con agrado”. Entre estas está la de “incorporar suelo en la zona que posibilite las contraprestaciones urbanísticas” y temas como “la mejora de la accesibilidad” o “la habilitación de zonas que comuniquen el entorno con la avenida Catedrático Soler”.

Accesos en mal estado al Parque del Mar de Alicante. / Héctor Fuentes

Otra de las propuestas de los vecinos ha sido proponer otras zonas de suelo municipal en el ámbito con las que “compensar a Adif”, ya que pretenden impedir que una de las parcelas se entregue como contraprestación urbanística ante la voluntad de habilitar una zona ajardinada. Sobre las contraprestaciones urbanísticas, desde el Consistorio, “la ordenación del ámbito deberá garantizar una rentabilidad razonable que permita la efectiva transformación urbana de los terrenos, evitando tanto situaciones de inviabilidad económica derivadas de cargas desproporcionadas como soluciones de sobreintensificación edificatoria”.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento han trasladado, según explican los vecinos, la intención de incorporar al convenio con Adif los accesos provisionales y el ajardinamiento de las zonas, actuaciones que tienen la voluntad de avanzar. Cabe recordar que el pasado 25 de mayo el Ayuntamiento remitió una propuesta a Adif en forma de borrador para desmantelar el entramado ferroviario. Un planteamiento que aprobó la entidad estatal, que asegura que “da respuesta” a la que la misma envió en marzo de 2023. Tras este acercamiento de posiciones, los vecinos aseguran que les han comunicado que la firma del acuerdo es “prácticamente inminente”.

La modificación afectaría a un ámbito de 113.000 metros cuadrados, ocupados actualmente por las vías del tren, y la previsión del Consistorio es “habilitar un gran corredor verde que integre la trama urbana con el litoral e implantar usos residenciales, terciarios y dotacionales de forma equilibrada”. En la reunión, eso sí, no se han dado fechas fijas para el acuerdo.

Otras cuestiones

Más allá de la habilitación de los terrenos en Parque del Mar, en la reunión se han tratado otras cuestiones que también afectan a la zona. Por ejemplo, los vecinos han propuesto que el cuartel de la Guardia Civil ubicado en la avenida de Elche, a la altura de la antigua playa de Babel, se incorpore en la permuta de la comandancia activa de la calle San Vicente para los terrenos del futuro cuartel de Rabasa.

De esta manera, explican, en la zona que rodea el inmueble con dependencias del Seprona, entre la avenida de Elche y la calle Fábrica de Sacos, “se desbloquearía la urbanización”, una propuesta planteada desde hace años en unos terrenos que acumulan edificios en ruina.

Por último, los vecinos afirman que el Ayuntamiento les ha trasladado también la “inminencia” de que el proyecto del plan parcial para urbanizar el entorno de las antiguas harineras de Benalúa salga a exposición pública.