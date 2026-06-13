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Cruz Roja reconoce la labor social de Veolia en la provincia de Alicante

El reconocimiento destaca programas dirigidos a colectivos vulnerables y estudiantes de la provincia

Un instante del acto celebrado en Ibi.

Un instante del acto celebrado en Ibi. / INFORMACIÓN

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La empresa Veolia ha recibido este sábado un reconocimiento de Cruz Roja por su colaboración y apoyo a distintos proyectos sociales desarrollados en la provincia de Alicante.

La distinción se ha entregado durante la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ibi, donde se dieron cita más de 400 voluntarios y voluntarias de la organización. El galardón fue recogido por la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunitat Valenciana, Amelia Navarro, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Martín Sanz.

Desde Cruz Roja destacaron el compromiso de la compañía con iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la inclusión social y el empleo. Entre las acciones desarrolladas en la provincia figuran programas de voluntariado, becas dirigidas a estudiantes y proyectos de mejora de la empleabilidad para personas en situación de vulnerabilidad.

Uno de los programas destacados es Ola (Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento), una iniciativa que busca facilitar la inserción laboral y el empoderamiento de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, especialmente mujeres beneficiarias de ayudas y tarifas sociales vinculadas al suministro de agua.

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La colaboración entre Cruz Roja y Veolia se mantiene desde hace varios años y se extiende también a la organización de encuentros empresariales y espacios de cooperación con entidades e instituciones de distintos municipios de la provincia. Durante el acto, Cruz Roja puso en valor la implicación de empresas que colaboran con sus proyectos sociales y contribuyen al desarrollo de iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

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