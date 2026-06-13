El PSOE afea a Barcala no haber reparado en tres años el muro derruido junto al TRAM

El PSOE de Alicante ha denunciado que el gobierno de Luis Barcala sigue sin reconstruir el muro de contención derruido junto a las vías del TRAM entre la glorieta de la periodista Clara R. Forner y la calle Cruz de Piedra, pese a que los daños se produjeron en mayo de 2023 y a que existen informes de la Generalitat que han advertido durante este tiempo de la necesidad de actuar con urgencia.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha recordado que el desprendimiento afectó al talud situado junto al trazado ferroviario entre las paradas de La Goteta-Plaza Mar 2 y Bulevar del Pla, dejando a la vista parte de la estructura interna del muro y generando problemas de seguridad que continúan sin resolverse tres años después.

Tres años sin cambios

“Han pasado ya tres años desde el desprendimiento y la situación sigue prácticamente igual. La Generalitat llegó a instar al Ayuntamiento a ejecutar la reparación en un plazo máximo de seis meses y, sin embargo, Barcala sigue sin resolver un problema que fue calificado como prioritario. Lo que debería haber sido una actuación urgente se ha convertido en un nuevo ejemplo de la parálisis que sufre esta ciudad”, ha señalado.

El muro junto al TRAM que permanece derruido desde 2023, en imagen de enero de 2026 / Héctor Fuentes

La portavoz socialista ha destacado además que el pasado 28 de enero la Mesa de Contratación propuso la adjudicación de los trabajos de reparación pero, cuatro meses después, las obras continúan sin ejecutarse. “Han transcurrido más de cuatro meses desde que se propuso adjudicar la obra y el muro sigue exactamente igual que entonces. Alicante no puede permitirse que actuaciones consideradas urgentes permanezcan bloqueadas durante años por la incapacidad de gestión del gobierno municipal”, ha criticado.

"Promesas incumplidas"

Para Barceló, este caso evidencia un problema que se repite de forma constante en la ciudad. “Lo estamos viendo con la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, con los cines Aba6, con la reforma del Teatro Principal, con el parque Lo Morant, con la finalización de la Vía Parque o con el refuerzo del servicio de limpieza. Alicante acumula demasiados proyectos anunciados que siguen pendientes años después y demasiadas actuaciones que nunca llegan cuando se prometieron”, ha afirmado.

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“Cada vez hay más proyectos en la ciudad que siguen exactamente el mismo camino: se anuncian como inminentes, pasan los meses y los años, y Alicante continúa esperando. Por eso exigimos a Barcala que se ponga a trabajar y deje de anunciar proyectos para empezar a ejecutarlos, porque Alicante no puede seguir viviendo de promesas incumplidas”, ha concluido.