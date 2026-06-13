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El tiempo en Alicante: el verano gana fuerza con más calor en el interior para este sábado

La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados en toda la provincia, sin lluvias y con temperaturas en ascenso

El tiempo en Alicante: el verano gana fuerza con más calor en el interior para este sábado

El tiempo en Alicante: el verano gana fuerza con más calor en el interior para este sábado

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Paula Lizcano

Paula Lizcano

Alicante afronta este sábado 13 de junio una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas, especialmente en las comarcas del interior y del sur de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día, con algunas nubes altas sin consecuencias y ausencia de precipitaciones.

El ambiente será plenamente veraniego en toda la provincia. Las temperaturas máximas seguirán ganando algunos grados respecto a jornadas anteriores, mientras que las mínimas se mantendrán suaves durante la madrugada. El viento soplará flojo de componente variable, tendiendo a componente este y sureste en el litoral durante las horas centrales y de la tarde.

El tiempo en Alicante

Alicante capital disfrutará de una jornada soleada y estable, con escasa nubosidad y sin riesgo de lluvia. El ambiente será cálido, aunque la proximidad del mar moderará las temperaturas durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 29 grados, con viento flojo de componente este durante la tarde y una sensación térmica agradable en las zonas costeras.

El tiempo en Elche

Elche vivirá una jornada plenamente veraniega, con predominio del sol y temperaturas claramente superiores a las registradas a comienzos de mes.

Los termómetros alcanzarán alrededor de los 31 grados de máxima, mientras que las mínimas rondarán los 18 grados. El viento del este ayudará a suavizar ligeramente el calor durante la segunda mitad del día.

El tiempo en Benidorm

Benidorm mantendrá unas condiciones muy favorables para disfrutar de la playa y las actividades al aire libre. El cielo permanecerá poco nuboso durante toda la jornada.

Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 27 grados, con viento moderado de componente este durante la tarde y ambiente agradable junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda registrará una de las jornadas más cálidas de la semana, con abundante sol y ausencia de precipitaciones.

Las temperaturas alcanzarán los 29 grados de máxima, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 15 grados. El ambiente será seco y cálido durante las horas centrales.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un sábado estable y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del litoral.

Las temperaturas serán suaves gracias a la influencia marítima, con máximas cercanas a los 26 grados y viento flojo de componente este durante buena parte de la jornada.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a situarse entre los municipios más cálidos de la provincia. El sol dominará durante toda la jornada y no se esperan cambios significativos en el estado del cielo.

Las temperaturas alcanzarán los 31 grados, con mínimas alrededor de los 18 grados y ambiente claramente veraniego durante las horas centrales.

El tiempo en Alcoy

Alcoy disfrutará de una jornada estable y soleada, con temperaturas agradables durante la mañana y más elevadas por la tarde.

Los termómetros se moverán entre los 16 y los 29 grados, en un ambiente seco y con escasa nubosidad.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá una jornada típicamente estival, con muchas horas de sol y escasa nubosidad.

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Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 29 grados, mientras que el viento de componente marítima contribuirá a mantener una sensación térmica agradable en el litoral norte de la provincia.

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