Pérez-Hickman apremió a Urbanismo a conceder la licencia de obras a Les Naus de Alicante: "La cooperativa está soportando muchas circunstancias, intentemos no agravárselas más"

La jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, apremió a la Concejalía de Urbanismo a que concediera la licencia de obras para la construcción del residencial Les Naus, en el que ahora tienen pisos sus dos hijos y un sobrino y del que por entonces ya eran socios de la cooperativa. "Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía...), que está soportando dicha cooperativa. Intentemos no agravárselo más todavía nosotros. No hay que olvidar que es el propio Ayuntamiento el interesado en construir dichas viviendas de protección oficial desde hace más de tres años", defendió Pérez-Hickman a través de un correo electrónico dirigido al jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar, y a la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, fechado el 14 de diciembre de 2022.

Ese escrito es uno de los incorporados a la causa judicial, en la que se investigan las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas y que cuenta, por ahora, con quince imputados, entre ellos, la propia Pérez-Hickman, quien fue la primera en dimitir tras desvelar este diario las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas. La funcionaria dejó el cargo de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, aunque el alcalde todavía la mantiene al frente de Contratación como jefa de servicio.

El citado correo, de diciembre de 2022, arranca dando la razón a Romero, que a la postre sería quien advirtió a la concejala de Patrimonio de las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas al detectar nombres con vínculos con el Ayuntamiento entre los 140 adjudicatarios de pisos protegidos levantados sobre un terreno enajenado por el propio Consistorio. "Después de hablar con Paloma Romero, coincido con ella en que si el proyecto cumple las normas urbanísticas debe darse la licencia. Una vez concedida y comunicada a Patrimonio, si este solicita un informe sobre si cumplen los criterios de adjudicación de la venta de la parcela, se deberá emitir en un informe independiente, y si incumplen, Patrimonio, si así lo considera, proceder como indican los pliegos a la imposición de penalidades", señala Pérez-Hickman en el correo, en el que justifica además la tardanza en un trámite de la cooperativa ante la Generalitat: "Por otro lado, también dicen que tienen la autorización de la conselleria, que ha tardado en dársela porque la propia conselleria cambió los criterios para ese tipo de viviendas, a pesar de que Les Naus lo solicitó en su momento".

Correo de Pérez-Hickman, sobre la licencia de obras a Les Naus, recogido en la causa / INFORMACION

Pérez-Hickman también asegura en esa comunicación que le "consta" que se había presentado un anexo al proyecto con la "documentación pertinente" en el que se "puede constatar que cumplen los criterios, con una puntualización: "Creo que excepto el del plazo de ejecución".

El plazo de ejecución de la obra, que el Ayuntamiento marcó en 18 meses en el pliego, pero que la promotora redujo a 13 para conseguir los puntos relativos a ese aspecto en el concurso, ha sido uno de los caballos de batalla en la tramitación del expediente (al alcanzar finalmente los aproximadamente dos años y medio de obras), junto al tamaño de la piscina (que se tuvo que reducir para cumplir con la normativa) y al precio de la parcela (por el que el gestor de la cooperativa intentó, sin éxito, ser compensado por el gobierno de Barcala con otro solar a coste cero para construir más viviendas).

En firma

Pérez-Hickman, que actualmente continúa como jefa de Contratación en el Ayuntamiento pese a que dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos tras desvelar este diario el escándalo en enero de este año, respondía con ese correo a uno previo del jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental. En él, Baltar informaba a Paloma Romero, advirtiendo de que ponía en copia a la jefa de Contratación, que le adjuntaba el informe técnico favorable sobre el que había hecho, según señalaba, el decreto. "Lo tengo a la firma, en él se detalla en el apartado observaciones varios incumplimientos de las condiciones establecidas en el pliego. Yo puedo otorgar —proseguía el correo— la licencia en base al cumplimiento de las normas urbanísticas y si lo quieres notificarla a tu servicio, como órgano gestor y al de María, a la que pongo en copia. Ya me decís", señalaba.

Justo antes del correo enviado por Pérez-Hickman, incluido en la causa judicial, el gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, mandó una comunicación a la Jefa de Contratación y a la de Patrimonio. En ella, hacía alusión a la instancia presentada respecto al supuesto cumplimiento de las condiciones del adjudicatario del solar, así como el proyecto refundido y un cambio en una dirección. "Con esto pueden otorgar inmediatamente la licencia (realmente ya hace semanas que pueden)", sostenía Ordiñana ante las dos jefas de servicio del Ayuntamiento, de las que se despidió con un deseo: "A ver si ahora sí tenemos por fin la licencia".

Pérez-Hickman, durante su comparecencia ante el juzgado / INFORMACION

Apenas una hora después, Pérez-Hickman tomó la palabra en el hilo de correos electrónicos para aportar más información: "Me dicen que la dirección correcta para dar la licencia es la que consta en el certificado de Estadística". Se trataba de cambiar la avenida Historiador Vicente Ramos por la calle Redes, como así sucedió finalmente.

Según la documentación municipal, la licencia de obras se terminó concediendo apenas una semana después. En concreto, el 22 de diciembre de 2022, día de la Lotería de Navidad. Por aquel entonces, tanto los dos hijos de Pérez-Hickman como un sobrino ya formaban parte de la cooperativa Les Naus, en donde ingresaron oficialmente el 14 de febrero de 2022, cuatro meses después de que finalizara la batalla judicial vinculada a la cláusula del desempate, al renunciar el Ayuntamiento a recurrir ante el Supremo.

Ella, ante la jueza en su calidad de imputada, sostuvo que en un primer momento no supo cuándo se apuntaron sus hijos a la cooperativa. Un mes después de esa fecha, se realizó la adjudicación de la parcela a Residencial Les Naus, tras un proceso de enajenación que el Ayuntamiento abrió oficialmente en julio de 2018 y que estuvo marcado por un conflicto legal por las condiciones del pliego, en el que salió victorioso la cooperativa Les Naus.

Explicación reciente al juzgado

A raíz de ese intercambio de correos de finales de 2022 relativo a la concesión de la licencia de obras, Romero explica en un escrito fechado el pasado 1 de junio, en respuesta a una solicitud de documentos realizada por el abogado de Pérez-Hickman, que ese correo "fue remitido a este servicio por su defendida para su incorporación al expediente de licencia de obras a realizar" en la que hasta entonces se ubicaba en Historiador Vicente Ramos y se pasó a ubicar en calle Redes. Y a su vez, la jefa de Patrimonio añade: "Desconoce este servicio cómo se solicitó dicho cambio ni de si fue interesado por el gestor de la cooperativa o por la propia señora Pérez-Hickman Muñoz. Consta únicamente que la documentación fue remitida desde el correo corporativo de la señora Pérez-Hickman Muñoz al correo de quien suscribe, en el marco de las gestiones realizadas para la obtención de la licencia de obras del edificio".

Ante la jueza aseguró que nunca tuvo conciencia de que tuviera que abstenerse en el expediente a nivel municipal

La explicación, a petición de la defensa de la jefa de Contratación, imputada en el proceso, prosigue que el citado correo "se copia e inserta junto con una lista de correos todos relacionados con las intervenciones del servicio de Contratación y del de Gestión Patrimonial encaminados a obtener la citada licencia con la mayor celeridad posible".

Ante la jueza

Pérez-Hickman declaró el pasado 20 de mayo ante la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, asegurando que no sabía que ni sus hijos ni su sobrino estaban apuntados a la cooperativa. Pérez-Hickman solo accedió a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su propia defensa para negar las presuntas irregularidades. Según su declaración, cuando la lista de la cooperativa pasó a una segunda fase fue cuando los hijos le contaron que figuraban dentro del listado de adjudicatarios y que fue algo que ella explicó a la Mesa de Contratación, de la que es secretaria.

La funcionaria manifestó ante la jueza que nunca tuvo conciencia de que tuviera que abstenerse en el expediente porque sus hijos fueran socios de la cooperativa y que estos se enteraron de la promoción a través de su propio primo, y no por ella misma. En consecuencia, negó haber facilitado información privilegiada a sus familiares sobre la promoción de la polémica.