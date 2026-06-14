Los bomberos de la Diputación de Alicante refuerzan su dispositivo de emergencias para afrontar el verano

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante pondrá en marcha desde este domingo, 15 de junio, un amplio dispositivo especial de verano con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales y otras emergencias durante los meses de mayor riesgo en la provincia.

El operativo, que permanecerá activo hasta el próximo 16 de septiembre, contempla el despliegue de tres retenes fijos, cuatro retenes itinerantes, un segundo helicóptero, drones para vigilancia forestal y un refuerzo de la reserva de efectivos disponibles para intervenir en situaciones de gran magnitud.

Más medios para una respuesta más rápida

El diputado responsable del área, Luis Rodríguez, ha destacado que este refuerzo estival busca ofrecer una atención más eficaz ante el incremento de incidencias que suele registrarse durante la temporada estival.

Rodríguez ha explicado que el dispositivo permite mejorar los tiempos de intervención y adaptarse al aumento de riesgos provocado por las altas temperaturas y el incremento de la población flotante que experimentan numerosos municipios alicantinos durante el verano.

Retenes fijos en Santa Pola, Pilar de la Horadada y Xàbia

Uno de los pilares del operativo será la activación de los retenes fijos de Santa Pola, Pilar de la Horadada y Xàbia, que prestarán servicio diariamente entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Cada uno de estos equipos estará integrado por un cabo, tres bomberos, un operador de comunicaciones y un vehículo de intervención, dando cobertura tanto a estos municipios como a su entorno más próximo.

Equipos itinerantes para reforzar cinco zonas operativas

Además, el Consorcio desplegará cuatro retenes itinerantes que actuarán de forma rotatoria en distintas áreas de la provincia.

Estos equipos cubrirán las zonas operativas de la Marina Baixa, el Vinalopó, la Vega Baja, la Montaña y L'Alacantí, y estarán formados por un sargento, entre dos y cuatro cabos y entre seis y doce bomberos.

Su horario operativo será de 10:00 a 20:00 horas, permitiendo reforzar la capacidad de respuesta en los puntos con mayor riesgo o demanda.

Vigilancia nocturna ante tormentas secas

El plan especial también contempla la activación de retenes nocturnos cuando exista riesgo de tormentas secas, uno de los fenómenos meteorológicos que más preocupa durante la campaña estival por su capacidad para originar incendios forestales.

Estos equipos estarán integrados por un cabo, tres bomberos y un vehículo, y desarrollarán labores de vigilancia, prevención e intervención en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Un segundo helicóptero y drones para vigilar los montes

Como viene ocurriendo desde 2020, la Diputación de Alicante incorporará durante el verano un segundo helicóptero a la flota del Consorcio Provincial de Bomberos.

La aeronave, con capacidad para tres pasajeros y un piloto, tendrá su base en el Parque Central de San Vicente del Raspeig, junto al helicóptero que opera durante todo el año.

Su función principal será la detección, coordinación y dirección de incendios forestales, además de prestar apoyo en grandes emergencias.

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A este refuerzo aéreo se sumará el uso de drones especializados para la vigilancia forestal, una herramienta que permitirá mejorar la detección temprana de incidentes y optimizar la gestión de los recursos sobre el terreno.