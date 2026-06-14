Los chiringuitos de la playa juntan fuerzas

Semana de movimiento urgente de cara al verano, con las Hogueras a la vuelta de la esquina y con un montón de problemas que quizás pueden esperar que pasen las fiestas y otros que mejor que no. Mientras el calor se dejaba notar cada vez con más ahínco en la provincia, los chiringuitos de La Marina pensaban formar una cooperativa para defenderse de normativas de unos y otros. Para ello consultaron a los de la playa de San Juan, con más experiencia en dichas lides, y aquella petición de orientación sindical ocupaba varias páginas de este diario durante aquella semana.

También a contrarreloj se preparaban en la Coveta Fumà para inaugurar a tiempo un restaurante que anunciaba todos los lujos y comodidades para la temporada estival: «Servicio selecto de bar, piscina, pista de tenis, zona de juegos infantiles…». Otro asunto de actualidad con las playas por medio era la reapertura en Guardamar del Segura de lo que había sido el hotel Tío Chus, ahora rebautizado como la Residencia Agraria Campomar. No faltaría en aquella inauguración de enjundia la presencia del ministro de Relaciones Sindicales, Martín Villa.

Sin embargo, pese a aquella puesta a punto para el verano a la carrera, las quejas y los problemas municipales no se difuminaban. Aquellos días elevaban la voz varios hoteles del centro de Alicante, molestos por la enésima reordenación del tráfico en aquellos meses. «Nos perjudica enormemente», decían. Al menos el sentido común se imponía en el affaire Mercado Central, propuesto la semana anterior para trasladarlo a Campoamor. «El edificio es intocable», decía la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico. Y ahí sigue en la actualidad como uno de los pocos ejemplos del modernismo que Alicante fue perdiendo por otras bravuconadas.

Los jóvenes se enfrentaban en aquel ecuador del mes de junio a las pruebas de acceso a la universidad. Dos institutos de la ciudad acogían dichos exámenes, el Figueras Pacheco y el Femenino (hoy, Miguel Hernández). El 15 de junio, los alumnos se examinaban a las 16 horas de materias comunes y a las 18:30, de las optativas. Al día siguiente, era el turno de conferencia y análisis de texto. Todo ello, envuelto en un clima de paro que desencadenaría la primera huelga general, en el mes de noviembre. Aquella situación la inmortalizaría con su genialidad el dibujante Enrique en una conversación entre dos hombres: «—Disminuye ligeramente el número de parados». «—¿Es que ha muerto alguno?».

La situación con los agricultores franceses se ponía tensa y la provincia miraba con preocupación. Estos pedían al gobierno galo que no entraran frutas y hortalizas españolas: no rotundo al tomate y al melocotón. Mientras, el 75 % de la cosecha de la naranja verna se quedaba en los árboles. También molestaba el precio de los albaricoques en Alicante, a 25 pesetas el kilo cuando en Murcia sobraban. Aunque de todas las noticias venidas de la provincia sobresalía el conflicto protagonizado por el Ayuntamiento de Aspe, que debía tres millones y medio por el agua suministrada a la Comunidad de Propietarios de Aguas de Aspe. «El ayuntamiento nos trae de cabeza», decía el presidente del consejo de administración.

Noticia triste era también el cierre del cineclub del CEU. «Ha fracasado el concepto, no este en concreto», decían los responsables; Fernando Quilis, Elías Alonso, Antonio Reverte y Jaime Crespo. Quien sí triunfaba era el actor Alberto Closas, que por primera vez actuaba en la escena alicantina con la obra ¿Por qué corres, Ulises? El artista, entrevistado por INFORMACIÓN, dejaba varias perlas, entre las que sobresalía la siguiente: «La censura sigue tan pesada o más que antes».

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En fútbol, el mercado de fichajes seguía candente. Rubén Cano dejaba el Elche y se iba al Atlético por 40 millones. Por su parte, Juanito abandonaba el Rico Pérez rumbo al Salamanca, marcado por su mala relación con Arsenio.