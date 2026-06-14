Ciudad de la Luz lanza una plataforma digital para impulsar el ecosistema audiovisual de la Comunidad Valenciana

Ciudad de la Luz ha puesto en marcha su nueva plataforma digital con el objetivo de reforzar la captación de rodajes y conectar a los profesionales del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana con grandes producciones internacionales. El complejo cinematográfico alicantino da así un nuevo paso en su estrategia de digitalización y consolidación como uno de los principales hubs de producción de Europa.

La principal novedad del portal es un simulador de plan de rodaje interactivo, que permite a productores y equipos técnicos recorrer virtualmente las instalaciones del complejo.

La herramienta ofrece acceso a los seis platós de última generación, el gran tanque de agua, zonas de backlot y servicios técnicos, además de un directorio de profesionales y empresas. Todo ello permite generar un documento descargable en PDF listo para presupuestar, integrando información técnica y logística en un solo clic, lo que agiliza notablemente la fase de preproducción.

Un hub para el talento audiovisual valenciano

La plataforma incorpora también un hub audiovisual destinado a visibilizar el talento local, con un directorio de profesionales y empresas del sector.

Este espacio busca facilitar la conexión directa con productoras internacionales que ya han trabajado en Ciudad de la Luz, vinculadas a proyectos como The Walking Dead: Daryl Dixon o Venom: The Last Dance, así como con cineastas de referencia como Alejandro Amenábar, J. A. Bayona o Alberto Rodríguez, entre otros.

Catálogo de localizaciones y ventanilla única de inversión

El nuevo portal incluye además un catálogo de localizaciones exteriores, en el que ayuntamientos, Film Offices y particulares pueden proponer espacios de rodaje.

La plataforma actúa también como ventanilla única para la inversión cinematográfica, ofreciendo acceso a la Guía de producción y a los incentivos fiscales disponibles, que alcanzan hasta un 30% de deducción fiscal nacional, además de distintas ayudas autonómicas.

Sostenibilidad y rodajes verdes

En línea con el Pacto Verde Europeo, Ciudad de la Luz incorpora el denominado ‘Green Book’, que recoge su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de emisiones hacia el objetivo de cero neto.

Este enfoque permite a las producciones acceder a financiación verde y refuerza la posición de Alicante como destino de rodajes moderno, competitivo y medioambientalmente responsable.

Experiencia visual y área de prensa

La plataforma se completa con galerías fotográficas de las instalaciones, que facilitan la exploración previa de platós, tanque de agua y áreas técnicas desde cualquier parte del mundo.

Asimismo, incorpora un área de prensa especializada, con descarga de materiales oficiales, notas informativas y un servicio de press clipping para el seguimiento de la actividad del complejo.

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Trilingüe y con proyección internacional

Toda la web y sus contenidos están disponibles en castellano, valenciano e inglés, con el objetivo de garantizar una comunicación global y reforzar la proyección internacional de Ciudad de la Luz como uno de los grandes centros de producción audiovisual del Mediterráneo.