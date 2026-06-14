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Ciudad de la Luz lanza una plataforma digital para impulsar el ecosistema audiovisual de la Comunidad Valenciana

El nuevo portal incorpora un simulador de rodaje interactivo, un hub de talento y un catálogo de localizaciones para atraer producciones nacionales e internacionales

El cine vuelve a Ciudad de la Luz

El cine vuelve a Ciudad de la Luz

Alex Domínguez

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Paula Lizcano

Paula Lizcano

Ciudad de la Luz ha puesto en marcha su nueva plataforma digital con el objetivo de reforzar la captación de rodajes y conectar a los profesionales del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana con grandes producciones internacionales. El complejo cinematográfico alicantino da así un nuevo paso en su estrategia de digitalización y consolidación como uno de los principales hubs de producción de Europa.

La principal novedad del portal es un simulador de plan de rodaje interactivo, que permite a productores y equipos técnicos recorrer virtualmente las instalaciones del complejo.

La herramienta ofrece acceso a los seis platós de última generación, el gran tanque de agua, zonas de backlot y servicios técnicos, además de un directorio de profesionales y empresas. Todo ello permite generar un documento descargable en PDF listo para presupuestar, integrando información técnica y logística en un solo clic, lo que agiliza notablemente la fase de preproducción.

Un hub para el talento audiovisual valenciano

La plataforma incorpora también un hub audiovisual destinado a visibilizar el talento local, con un directorio de profesionales y empresas del sector.

Este espacio busca facilitar la conexión directa con productoras internacionales que ya han trabajado en Ciudad de la Luz, vinculadas a proyectos como The Walking Dead: Daryl Dixon o Venom: The Last Dance, así como con cineastas de referencia como Alejandro Amenábar, J. A. Bayona o Alberto Rodríguez, entre otros.

Catálogo de localizaciones y ventanilla única de inversión

El nuevo portal incluye además un catálogo de localizaciones exteriores, en el que ayuntamientos, Film Offices y particulares pueden proponer espacios de rodaje.

La plataforma actúa también como ventanilla única para la inversión cinematográfica, ofreciendo acceso a la Guía de producción y a los incentivos fiscales disponibles, que alcanzan hasta un 30% de deducción fiscal nacional, además de distintas ayudas autonómicas.

Sostenibilidad y rodajes verdes

En línea con el Pacto Verde Europeo, Ciudad de la Luz incorpora el denominado ‘Green Book’, que recoge su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de emisiones hacia el objetivo de cero neto.

Este enfoque permite a las producciones acceder a financiación verde y refuerza la posición de Alicante como destino de rodajes moderno, competitivo y medioambientalmente responsable.

Experiencia visual y área de prensa

La plataforma se completa con galerías fotográficas de las instalaciones, que facilitan la exploración previa de platós, tanque de agua y áreas técnicas desde cualquier parte del mundo.

Asimismo, incorpora un área de prensa especializada, con descarga de materiales oficiales, notas informativas y un servicio de press clipping para el seguimiento de la actividad del complejo.

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Trilingüe y con proyección internacional

Toda la web y sus contenidos están disponibles en castellano, valenciano e inglés, con el objetivo de garantizar una comunicación global y reforzar la proyección internacional de Ciudad de la Luz como uno de los grandes centros de producción audiovisual del Mediterráneo.

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