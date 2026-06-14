"La degradación de la educación es tan grave que no vamos a conformarnos con unas pocas promesas"

¿Ha valido la pena la huelga?

Sin duda ha valido la pena. No solo porque hemos tenido conquistas y mejoras de nuestras condiciones laborales que ya se han conseguido. Ya se nos va a aplicar la subida salarial, aunque sea insuficiente y hayamos decidido no apoyar que se firmara. Como la han firmado otros sindicatos, eso se va a aplicar ya y seguiremos peleando para que mejore. También se han aplicado medidas por las altas temperaturas, como permitir el horario reducido, cosa que no permitían en septiembre de este curso. Se han conseguido mejoras de forma inmediata, aunque esta lucha no ha terminado y vamos a continuar el curso que viene. También ha merecido mucho la pena porque todo este mes de movilización. Después de esto tenemos decenas de asambleas en la comarca totalmente organizadas y una coordinadora comarcal en la que hay un representante de cada asamblea.

¿Cuánto le ha costado esta lucha? ¿Ha sido el factor económico determinante para suspender el paro en las aulas?

Yo calculo, aunque todavía no nos lo han descontado, que entre 2.500 y 3.000 euros aproximadamente. El coste para los docentes ha influido y también que ya estábamos al final de curso. La semana que viene seguramente la huelga ya no iba a tener efecto porque es la última. Aunque no estamos desmoralizados, sí estamos cansados, y es normal suspenderla porque hemos estado 31 días, más de un mes, en huelga.

Calculo haber perdido entre 2.500 y 3.000 euros aproximadamente

¿Por qué siguen siendo insuficientes las mejoras ofrecidas, mientras la conselleria dice que son las mejores de la historia?

Eso lo llevan diciendo casi desde el primer documento que hicieron en el que nos ofrecían una subida salarial de solo 75 euros y ya decían que íbamos a ser de los profesores mejor pagados. Consideramos que son insuficientes porque venimos de un proceso de degradación de la educación pública muy fuerte. Estamos cansados y hartos de tener institutos y colegios que se caen a pedazos, donde no se pueden dar clases con normalidad, donde sufrimos temperaturas extremas, donde tenemos que utilizar espacios que no son aulas porque no tenemos instalaciones adecuadas, donde falta personal y donde la atención a la diversidad es una mentira porque no tenemos los recursos necesarios para llevarla a cabo correctamente. Tenemos un contexto de degradación de la educación pública tan grave que no vamos a conformarnos con unas pocas promesas y unas pocas mejoras.

¿Qué les ha faltado para poder aceptar un acuerdo?

Son mejoras sustanciales y demuestran que vamos por el buen camino. Demuestran que la lucha da resultados. Y precisamente porque vemos que la lucha funciona y porque creemos que merecemos más, vamos a seguir luchando. Por ejemplo, en algunos casos se reducen las ratios en ciclos formativos o escuelas oficiales de idiomas, pero no se comprometen a aumentar la oferta de grupos. Eso significa que habrá menos plazas y más alumnado se quedará fuera. En los ciclos formativos ya existe una enorme lista de espera. Si bajas ratios sin crear nuevos grupos, expulsas alumnado del sistema. Lo mismo ocurre con las escuelas oficiales de idiomas, donde la reducción de plazas acaba favoreciendo a la enseñanza privada. Además, muchas de las medidas planteadas están previstas para dentro de varios cursos. Por tanto, tampoco perdemos nada por seguir luchando para mejorarlas. Aunque son mejoras, el profesorado ha expresado que cree que merece más y que puede conseguir más. Tenemos la moral, la voluntad y la decisión para seguir movilizándonos porque hemos visto que la lucha da resultados.

Álvaro Castaños, portavoz de la Coordinadora de Asambleas Docentes de L’Alacantí / Alex Domínguez

No es una huelga partidista, todos pese a la ideología, estamos a favor de la educación pública de calidad

Las asambleas docentes han sido un pilar clave en esta movilización tachada de política en algunos sectores, ¿cree que ha sido así?

Inicialmente, hasta que se produjo la firma por parte de ANPE y CSIF del acuerdo salarial, la huelga estaba apoyada por los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación. Había unidad independientemente del perfil de cada sindicato. Es difícil considerar que fuera una huelga partidista. Política sí es, porque está impulsando determinadas políticas en defensa de la educación pública. Eso es política, pero no es partidista, es decir, no va en beneficio de un partido frente a otro. El hecho de que hubiera sindicatos de todos los colores apoyando la huelga demuestra que no tenía un carácter partidista, sino un carácter de defensa de la educación pública y de nuestras condiciones de trabajo. Es la herramienta que utilizan siempre para deslegitimar movimientos cuando no pueden atacar lo que reivindican. Porque todo el mundo, independientemente de su ideología, está a favor de una educación pública de calidad y de buenas condiciones laborales para el profesorado. Yo, personalmente, y muchas otras personas, también hemos organizado protestas cuando gobernaba el Botànic. La degradación de la educación pública no ha empezado ahora. Es un proceso que lleva años produciéndose y que responde a cuestiones estructurales y ahora ha llegado el momento de decir basta.

¿Cómo va a seguir la movilización a partir de septiembre? ¿Barajan otra huelga indefinida?

Son cuestiones totalmente abiertas. Ahora estamos cerrando este ciclo y tenemos que hacer una reflexión colectiva, aprender de esta experiencia y planificar el curso que viene. Hay un elemento clave, que son las elecciones autonómicas. En la medida en que las protestas puedan perjudicarles más electoralmente, quizás estén más predispuestos a escucharnos y acercarse a nuestras demandas. No veo probable que las movilizaciones más fuertes empiecen justo en septiembre. Esta es una opinión personal, no hablo en nombre de la asamblea. Creo que lo lógico sería dedicar el primer trimestre a reorganizarnos y realizar movilizaciones puntuales. La movilización más fuerte podría reservarse para el segundo trimestre, pero eso tendrá que debatirse colectivamente.

No veo probable que las movilizaciones más fuertes empiecen justo en septiembre

¿Comparten los docentes la estrategia de negociación seguida por los sindicatos? ¿Hay algo que se podría haber hecho mejor?

Sí ,valoramos muy positivamente que STEPV, CCOO y UGT hayan subordinado su posición a lo que votara el profesorado mediante consultas abiertas bajo la fórmula de un trabajador, un voto. Otros sindicatos no lo han hecho así. Han firmado en función de lo que decidieran sus dirigentes y sabemos que eso ha generado una crisis interna importante. Tenemos constancia de bajas de afiliación e incluso de dirigentes que han dimitido por su desacuerdo con la firma del acuerdo salarial. El gran acierto de esos tres sindicatos es que no han actuado unilateralmente, sino que han sometido su posición al criterio mayoritario del profesorado movilizado. Eso nos da mucha fuerza porque sabemos que no nos van a traicionar. Respecto al encierro, creemos que fue una medida de presión necesaria porque conselleria estaba dilatando el proceso de negociación intentando agotar al profesorado movilizado. Era una medida pacífica y legítima.