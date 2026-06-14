Deporte que vuelve a florecer en Nou Alacant

"Cogieron tanto color que te da ganas a ti mismo de jugar". Eso comentaba una vecina en la reinauguración de las pistas deportivas de Nou Alacant después de un lustro de abandono. A pesar de las repetidas peticiones vecinales al Ayuntamiento para recuperar este espacio, tuvo que ser una iniciativa privada impulsada por la Fundación Lucentum, la Sociedad Cultural y Deportiva Carolinas y el colectivo artístico Hoops Outside la que finalmente devolviera la vida a estos 1.700 metros cuadrados que yacían baldíos.

Este sábado tuvo lugar una fiesta del baloncesto para reabrir oficialmente las instalaciones, con una cancha de 5x5 y otras dos de 3x3. Vecinos, jóvenes y niños del barrio y zonas aledañas, así como integrantes de clubes como el SCD Carolinas o el San Blas fueron los invitados a esta reinauguración, donde también estuvieron presentes los impulsores de la iniciativa, el vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar; y los dos artistas que idearon y trabajaron en la intervención, "Floreciendo", que llenó de color un escenario otrora gris: el mexicano Uralde y la sevillana ItsMariela.

El deporte vuelve a florecer en Nou Alacant / Áxel Álvarez

La idea nació hace casi dos meses de una reunión entre Josema Ruiz, de la SCD Carolinas, y Daniel Adriasola, presidente de la Fundación Lucentum, en la que comentaron la necesidad de hacer algo con este rincón abandonado de la ciudad, antes utilizado para el fútbol sala.

Querían convertirlo en un polo de atracción para todos los jóvenes que practican baloncesto en Nou Alacant y otros barrios cercanos. Faltaba, solamente, una idea potente, creativa, que superase la desidia en la que las autoridades municipales habían dejado caer este lugar.

Por afortunada coincidencia, Daniel Arróniz, fundador del colectivo Hoops Outside, estaba buscando una pista de baloncesto en Alicante o Valencia donde poder desplegar su arte. Ya lo habían hecho en Onil de la mano del club de baloncesto Onil 3x3, y Arróniz llamó para preguntar si conocían de algún sitio idóneo para una nueva intervención. Fue Jaime Alonso, de Onil 3x3 , quien le pasó a Arróniz el teléfono de Josema Ruiz. "Me dijo que este era el hombre, y así llegamos hasta aquí hace mes y medio", rememora Arróniz. Él y su colectivo, con base en México, ya han trabajado sobre cincuenta pistas en norteamérica. En España no llegan a la decena, y dos ya están en Alicante.

Convertir un espacio lleno de basura y enseres en una resplandeciente instalación deportiva requirió de un trabajo de limpieza intensivo, de volver a dotar al lugar de cableado eléctrico y de mobiliario y, lo más importante, unas dos semanas de pintura. Mucha pintura.

Jóvenes de la zona celebraron, balón en mano, la recuperación de las pistas / Áxel Álvarez

Cada rincón vibra de color en una pista que, artísticamente, remite alegría y espíritu urbano, tan asociado al baloncesto. Los vecinos están encantados con haber recuperado este espacio, aunque tienen una única solicitud: que también se les deje usarlo para actividades como el grupo de baile que impulsa la asociación vecinal.

Su presidente, Maria Dolores Alavés, recuerda todas las actividades que impulsaban en estas canchas en tiempos pretéritos. "Nos lo cedió Alperi cuando se inauguró y antiguamente lo manteníamos con una subvención que daba el Patronato de Deportes", explica. Con la ayuda pública se pagaba un entrenador que tenía tres equipos, hasta alevines, y además los utilizaban en distintias festividades y actos.

Cinco años de desidia

El parón de la pandemia significó el final del club de fútbol sala y cuando la asociación intentó reabrir las pistas se encontraron un basurero dentro. "Incluso había una pareja que dormía en la caseta", describe Alavés. "Yo estuve hablando con el Ayuntamiento y la concejala de Participación me citó, supuestamente lo iban a arreglar y no pasó nada. Tiempo después, hace mes y medio, me llamó Manolo Villar y me dijo que se lo daban a Lucentum", relata la representante vecinal.

Las pistas, dos de 3x3 y una de 5x5, son una obra de arte del colectivo Hoops Outside. / Áxel Álvarez

"Ya no tenemos fútbol, tenemos baloncesto ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos se ha limpiado", opina Rosario Rocamora, otra vecina, mientras que Amparo Vera celebra la actuación artística: "Antes esto era un problema. Ahora le da vida al barrio, que falta hace. Aquí se trabaja mucho y no merecemos el abandono".

El Ayuntamiento tan solo dispuso el espacio, y así lo confesó Villar en la inauguración. "Lo único que hemos hecho es darle las llaves a este señor [Adriasola], que nos llegó con una idea brillante, y él se ha encargado de todo", aseguró el vicealcalde micrófono en mano.

Adriasola, por su parte, ha pedido a todos los presentes que "sea la primera pista con esta decoración, pero no la última. Un día la zona norte será tan bonito como esto". Junto a la SCD Carolinas, la Fundación Lucentum aspira a empezar la actividad diaria de este espacio en septiembre. "Tenemos un proyecto social para que niños y niñas del barrio puedan practicar el baloncesto", adelanta Ruiz. Adriasola añade que la coordinación la llevará Alicia Martínez, quien ya se encarga del proyecto de la Fundación en la zona norte de Alicante.

Noticias relacionadas

Martínez, reconocida por su destacado empeño en fomentar el baloncesto como herramienta de progreso social fue honrada con el "alley oop" inaugural de esta pista, que tiene la vocación de que florezcan nuevos talentos.