Finalizan las obras para mejorar la accesibilidad en la sede judicial de Pardo Gimeno de Alicante

La Conselleria de Justicia ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad en la sede judicial de Pardo Gimeno, en Alicante, en una actuación que ha supuesto una inversión de 371.712 euros y que busca adaptar las instalaciones a las necesidades de las personas con diversidad funcional.

Los trabajos se han desarrollado en distintas zonas del edificio y han permitido eliminar barreras arquitectónicas, además de incorporar nuevos elementos destinados a facilitar el acceso y la atención a los usuarios. Entre las actuaciones realizadas figura la adecuación de los mostradores de atención al público ubicados entre la segunda planta y el ático, donde se han habilitado puntos accesibles y se han instalado sistemas de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva.

Asimismo, se han colocado diez bucles magnéticos en salas de vistas y espacios multiusos, además de mejoras en los ascensores mediante la incorporación de botoneras adaptadas. La intervención también ha incluido la reforma de los aseos para convertirlos en servicios accesibles y la instalación de sistemas de asistencia.

Según ha informado la Conselleria, las obras han contemplado igualmente la mejora de la señalización del edificio mediante elementos horizontales y verticales, incluyendo información en braille y alto relieve para facilitar la orientación de los usuarios.

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Por otro lado, se ha habilitado una nueva puerta en el salón de actos para facilitar el acceso al estrado, y se han incorporado rampas en las diez salas de vistas, con el fin de garantizar la accesibilidad a los estrados judiciales. La actuación forma parte de las intervenciones impulsadas por la Generalitat para adaptar las infraestructuras judiciales y mejorar las condiciones de accesibilidad en los edificios públicos.