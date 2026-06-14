El mercadillo de Urbanova en Alicante abrirá el próximo 18 de junio
La cita se celebrará cada jueves hasta septiembre con puestos de alimentación, ropa y artesanía
El mercadillo estival de Urbanova volverá a instalarse este verano en Alicante a partir del próximo jueves 18 de junio. La cita se celebrará todos los jueves hasta el 17 de septiembre, en horario de 16.00 a 23.00 horas, y contará con 26 puestos de alimentación, textil y artesanía.
Ubicado en la calle Músico José Mira Figueroa, entre la carretera del Saladar y la calle Profesor Rafael Casasemper, el mercado alcanza este año su tercera edición consecutiva. La concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, destaca que la iniciativa regresa tras la "muy buena acogida" registrada en años anteriores, tanto por parte de los vecinos como de los comerciantes.
El Ayuntamiento ha autorizado un total de 26 puestos que ofrecerán productos de alimentación, artículos textiles y artesanía. El objetivo es reforzar la oferta comercial de esta zona costera durante los meses de verano, cuando aumenta la población por la llegada de turistas y propietarios de segundas residencias.
Según explicó López, el mercadillo permite "abastecer de alimentos tanto a las personas que nos visitan para pasar el verano como a los alicantinos", evitando desplazamientos a otros puntos de la ciudad para realizar determinadas compras.
Organizado por la Asociación Provincial Autónoma de Vendedores en Mercados, el mercado permanecerá operativo cada jueves hasta mediados de septiembre. La edil también destacó la presencia de productos de proximidad y señaló que cada año son más los clientes que acuden atraídos por "la calidad de los productos y el trato personalizado de los comerciantes".
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