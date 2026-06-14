El mundo de las Hogueras de Alicante se despide de un mítico foguerer
Juan Carlos Armengol, comisionado "antigon" y propietario de la reconocida floristería La Tardor ha fallecido este fin de semana
"Hoy nos despertamos con una noticia que nos rompe el corazón", así ha comenzado Baver - els Antigons el comunicado que ha difundido en sus redes sociales. La comisión daba el primer adiós a un foguerer reconocido en sus filas, una persona trabajadora e impulsador y propietario de la floristería La Tardor.
"Juan Carlos Armengol se nos ha ido y ya descansa después de un largo y duro proceso" continuaba contando la que ha sido su hoguera. La familia antigona se queda huérfana a las puertas de fechas muy especiales para todo foguerer donde indican que "no verlo con su Manolo va a ser muy duro".
Pero una cosa tienen clara y es que Juan Carlos estará presente con ellos "en cada acto, en cada celebración, en cada almuerzo, en cada nota de música, en cada una de las flores de la Ofrenda, en cada petardo y en cada crepitar del fuego.
Comisiones y barracas de todos los sectores y personalidades de múltiples ámbitos de la sociedad alicantina no han cesado de mandar ánimo y fuerza a la familia y amigos antigones donde su huella quedará por siempre "en el son de la música de nuestras bandas, de la fiesta que tanto amaba y que ha sido tan importante en su vida".
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