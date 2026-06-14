El tiempo en Alicante: el calor veraniego se consolida con máximas de hasta 32°C

Alicante afronta este domingo 14 de junio una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el ligero ascenso de las temperaturas, que consolida un ambiente plenamente veraniego en toda la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados, aunque decorados con intervalos de nubes altas a lo largo del día y ausencia de precipitaciones.

Las temperaturas máximas seguirán ganando algún grado respecto a días anteriores, registrando un repunte más evidente en zonas del interior, mientras que las mínimas se mantendrán suaves y con pocos cambios. El viento soplará flojo de dirección variable durante la mañana, tendiendo a componente sureste a partir del mediodía en todo el litoral.

El tiempo en Alicante

Alicante capital disfrutará de una jornada soleada y estable, con predominio del sol y nubosidad escasa. El ambiente será caluroso, aunque suavizado en la costa por las brisas marinas durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 29 grados, con viento flojo de componente sureste por la tarde.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un domingo de riguroso verano, con cielos prácticamente despejados y un ambiente caluroso desde mediodía.

Los termómetros alcanzarán alrededor de los 31 grados de máxima, mientras que las mínimas se situarán en el entorno de los 18 grados. El viento de componente marítima ayudará a mitigar el calor por la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm mantendrá unas condiciones excelentes para la playa y las actividades al aire libre. El cielo permanecerá poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas sin importancia.

Las temperaturas se moverán de forma muy agradable entre los 20 y los 27 grados, con el clásico régimen de brisas marinas por la tarde.

El tiempo en Elda

Elda registrará una jornada muy calurosa y de ambiente seco, con cielos despejados y abundante radiación solar durante todo el domingo.

Las temperaturas experimentarán un ascenso, alcanzando los 32 grados de máxima, mientras que las mínimas caerán hasta los 16 grados durante la madrugada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un domingo estable, despejado y muy propicio para disfrutar del litoral sur de la provincia.

La influencia del mar contendrá los termómetros, dejando máximas cercanas a los 27 grados y mínimas suaves en torno a los 19 grados, con vientos flojos del sureste.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a encabezar los registros más altos de la provincia en una jornada plenamente estival y sin rastro de lluvias.

El sol dominará el cielo y empujará los termómetros hasta los 31 grados de máxima, manteniendo unas mínimas en torno a los 18 grados.

El tiempo en Alcoy

Alcoy disfrutará de estabilidad atmosférica, con un ambiente seco y cielos poco nubosos que propiciarán una tarde calurosa.

Los termómetros se moverán en un rango amplio, alcanzando los 31 grados de máxima y descendiendo a una mínima más fresca de 17 grados.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un domingo típicamente veraniego en el perfil norte de la costa alicantina, con cielos despejados y muchas horas de sol.

Noticias relacionadas

Las temperaturas máximas escalarán hasta los 30 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en los 19 grados, acompañadas por componentes marítimas por la tarde.