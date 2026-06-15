Sin aire acondicionado para recibir al verano en instalaciones del Ayuntamiento de Alicante

Sin aire acondicionado, o con los aparatos averiados, a pocos días de Hogueras. Es la situación en la que se encuentran numerosas instalaciones del Ayuntamiento de Alicante, según denuncian el SEP y CC OO, sindicatos mayoritarios en el Consistorio. El problema, por el que han alertado a Inspección de Trabajo, afecta a instalaciones deportivas, centros sociales, bibliotecas, espacios culturales, dependencias administrativas, piscinas municipales, centros juveniles y otros edificios municipales.

Los delegados de ambas secciones sindicales han presentado una denuncia ante la Seguridad Social por las deficiencias existentes en los sistemas de climatización de distintas dependencias del Ayuntamiento. Según han señalado, su escrito pone de manifiesto que "no se trata de una incidencia puntual, sino de una situación reiterada durante los últimos años" y que resulta "especialmente grave durante los meses de verano". Además, afirman que "ya había sido advertida en anteriores ocasiones mediante escritos y reclamaciones formuladas por las organizaciones sindicales, la Junta de Personal y el Comité de Empresa".

En concreto, de acuerdo con los sindicatos, "el mal funcionamiento, la insuficiencia o incluso la inexistencia de sistemas adecuados de climatización puede generar condiciones térmicas inadecuadas para el personal municipal, con riesgos de fatiga, deshidratación, pérdida de atención, estrés térmico y aumento de errores o accidentes en el desempeño del trabajo". En la misma línea, subrayan que esta cuestión "no debe abordarse como un simple problema de confort, sino como una materia directamente vinculada a la prevención de riesgos laborales, a las condiciones mínimas de trabajo y a la calidad del servicio".

"Presupuesto insuficiente"

Aunque los sindicatos reconocen el trabajo del Servicio de Infraestructuras, "intentando dar respuesta a las incidencias que se producen en las distintas dependencias municipales", lamentan que "sin presupuesto suficiente, resulta imposible ofrecer una solución real y duradera a este problema". Por ello, consideran imprescindible que el Ayuntamiento de Alicante habilite una partida específica para renovar, reparar y mantener adecuadamente los sistemas de climatización, así como para garantizar un mantenimiento preventivo anual que permita anticiparse a las incidencias antes de la llegada de las altas temperaturas.

En la denuncia se solicita a la Inspección de Trabajo que compruebe la situación, practique las actuaciones oportunas y, en su caso, levante las correspondientes actas si se aprecia incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. El problema, de acuerdo con el SEP y CC OO, afecta a diferentes centros de trabajo, como instalaciones deportivas, centros sociales, bibliotecas, espacios culturales, dependencias administrativas, piscinas municipales, centros juveniles y otros edificios municipales con atención directa a la ciudadanía. En algunos casos, añaden, las soluciones adoptadas hasta ahora (como aparatos portátiles de aire acondicionado o reparaciones puntuales) "han resultado insuficientes y no resuelven el problema de fondo".