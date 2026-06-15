El alicantino Rafael J. Pérez Cambrodí, nuevo presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad

Rafael J. Pérez Cambrodí (Alicante, 1968) ha sido nombrado nuevo presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) después de ocho años como vicepresidente de la institución. "Es un enorme privilegio poder representar al colectivo de ópticos-optometristas de la Comunidad , pero a la vez una gran responsabilidad", ha asegurado.

Pérez Cambrodí toma el relevo de Andrés Gené, con el que ha trabajado codo con codo en los últimos 8 años. “Recibimos una institución consolidada, con una trayectoria reconocida y con una presencia social y sanitaria creciente. Nuestro reto es dar continuidad a ese trabajo, actualizarlo a las nuevas necesidades de la población y seguir ampliando espacios de colaboración con la administración, la universidad y las profesiones sanitarias”, explica.

Investigación

Otro de los ejes fundamentales del nuevo presidente se centrará en fortalecer la promoción de la investigación y la relación con las academias científicas “porque una profesión sanitaria solo avanza cuando une práctica clínica, evidencia científica, formación continuada y compromiso social”, señala.

El nuevo presidente lidera un equipo paritario y multidisciplinar que combina experiencia y renovación, destacando la incorporación de Elisa Aragó Diego como vicepresidenta, junto a Margarita León López y Alba Fayos Aranda, reflejo de una profesión mayoritariamente femenina, joven y con vocación asistencial.

El equipo directivo que acompañará al nuevo presidente / INFORMACIÓN

Integración en la sanidad pública

Siguiendo la senda de los últimos presidentes, Rafael J. Pérez Cambrodí liderará la reivindicación histórica del colectivo para la incorporación efectiva y real de los ópticos-optometristas en los servicios de Oftalmología de los hospitales y centros de salud públicos de la Comunidad Valenciana.

En las últimas décadas los ópticos-optometristas se han convertido en la "puerta de entrada natural" a la salud visual, como refrendan los datos: 3 de cada 4 ciudadanos acuden en primera instancia a un óptico-optometrista cuando detectan un problema ocular. "La presencia del óptico-optometrista en la sanidad pública valenciana es todavía esporádica e insuficiente. No aprovechar este capital humano, formado en la universidad pública, es ineficiente", señala Pérez Cambrodí.

La integración efectiva de estos especialistas agilizaría los circuitos asistenciales, reduciendo drásticamente las listas de espera de los servicios de Oftalmología.

Perfil

Rafael J. Pérez Cambrodí es Doctor en Optometría y Ciencias de la Visión (PhD) por la Universitat de València, máster en Investigación y graduado por el prestigioso New England College of Optometry.

En el ámbito docente, es profesor asociado en la Universidad de Alicante (acreditado a Profesor Titular) y colaborador en diversas universidades españolas.

Clínicamente, es el responsable de la Unidad de Optometría y Baja Visión de la ONCE en Alicante y director técnico de Cambrodí Ópticos. Cuenta con una dilatada experiencia hospitalaria tras su paso por el Hospital Internacional Medimar, entre 1995 y 2018.

En el plano institucional, ejerce como vicesecretario del Consejo General de Ópticos-Optometristas de España (CGCOO) y delegado nacional en el Consejo Europeo de Optometría y Óptica (ECOO). También ha sido presidente de la Sociedad de Optometría y Contactología de la Comunidad Valenciana. Pérez Cambrodi es, además, un investigador de referencia nacional e internacional, autor de 73 artículos científicos indexados y 160 comunicaciones en congresos.