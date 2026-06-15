Una alumna de Alicante representará a la Comunidad ante el Rey Felipe VI

Una alumna alicantina será la encargada de representar a toda la Comunidad Valenciana ante el Rey Felipe VI. Marta Sabugo Ramos, estudiante de cuarto de Primaria del Colegio Calasancio de Alicante, ha ganado la fase autonómica de la 45.ª edición del concurso nacional «¿Qué es un rey para ti?».

Este reconocimiento permitirá a escolar participar próximamente en una audiencia en el Palacio de El Pardo, donde podrá conocer al monarca y explicarle personalmente el trabajo con el que ha conseguido el premio. La estudiante formará parte del reducido grupo de veinte jóvenes seleccionados en toda España, procedentes de las distintas comunidades y ciudades autónomas y de la categoría nacional de Educación Especial, según ha informado el centro.

La elección de Marta adquiere una especial relevancia por la elevada participación registrada en la Comunidad Valenciana. En esta edición se presentaron 598 escolares de 72 centros educativos. De todos ellos, cuarenta alumnos pertenecientes a veinticuatro colegios fueron seleccionados como finalistas y participaron en la exposición autonómica celebrada en la Real Maestranza de Caballería de Valencia.

Entre esas cuarenta propuestas, el jurado eligió como ganadora la obra de Marta, titulada «Un rey para todos y por todos», una original creación en formato de vestidor y recortable con la que la alumna representa las diferentes funciones que desempeña Felipe VI.

La obra muestra al monarca acompañado de distintos atuendos que simbolizan sus responsabilidades institucionales y su capacidad para adaptarse a las circunstancias de cada acto o cometido. Marta ha representado también las banderas de las comunidades y ciudades autónomas, como expresión del compromiso del Rey con el conjunto de los españoles y con la diversidad territorial del país.

Uno de los elementos más originales del trabajo es el audio incorporado en una de las alas del vestidor. En él, la propia alumna explica el significado de su creación y cómo cada traje representa una función distinta. El Rey aparece así en forma de recortable, preparado para vestirse de acuerdo con cada ocasión, tanto en el ejercicio de la Jefatura del Estado como en su dimensión más cercana y personal.

La alicantina finalista del concurso «¿Qué es un rey para ti?» / INFORMACIÓN

Ganadores de toda España

La audiencia con los alumnos y alumnas premiados tendrá lugar en el Palacio de El Pardo en una fecha todavía por determinar, una vez concluyan todas las exposiciones y fases regionales, según han informado desde el colegio.

Durante el encuentro, los veinte jóvenes artistas seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus creaciones a Felipe VI y conversar con él sobre las ideas y reflexiones que han dado origen a sus trabajos. Los escolares estarán acompañados por los docentes que los han orientado y apoyado durante el proceso de elaboración.

Con 45 ediciones de trayectoria, «¿Qué es un rey para ti?» se ha convertido en uno de los certámenes escolares de ámbito nacional con mayor continuidad. La iniciativa invita al alumnado de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial a reflexionar, mediante diferentes lenguajes artísticos y creativos, sobre la figura del Rey y el papel de la Corona en la sociedad española.