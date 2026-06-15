El Ayuntamiento precinta dos bloques de apartamentos turísticos que operan sin licencia en Alicante

Hasta 11 apartamentos turísticos de dos edificios de Alicante se anuncian bajo un mismo número de licencia que, además, no está registrado ante la Generalitat Valenciana, por lo que podría estar caducado o ser, directamente, falso. Por ello, el Ayuntamiento de Alicante ha ordenado el precinto de las instalaciones y ha requerido a la empresa responsable que cese su actividad en los dos bloques que gestiona en el barrio de San Antón.

La investigación se inició a mediados de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comunidad Valenciana comprobaron que, en la calle Trafalgar de Alicante, se anuncia una empresa que oferta un total de 11 apartamentos de manera individualizada, pero todos ellos bajo un mismo número de autorización. Esta "matrícula" para apartamentos turísticos, de acuerdo con las averiguaciones policiales, no se encuentra asignada a ninguna vivienda turística activa según los registros de la Generalitat Valenciana, por lo que se entiende que se está empleando un código o bien inactivo o bien inexistente.

Tras el verano, la Policía inspeccionó los edificios en el mes de septiembre, encontrando en los apartamentos a diferentes turistas, que acreditaron estar en posesión de una reserva vacacional. Por este servicio, y según la documentación recopilada por los agentes, la empresa estaba recibiendo hasta 1.250 euros por un periodo de siete noches. Pese a que los investigadores se pusieron en contacto con un responsable de la mercantil gestora de los apartamentos, no contaba autorización administrativa de la actividad ni solicitud de licencia o declaración responsable para el alquiler turístico en los citados edificios, ubicados en San Antón.

Sin permiso

Por todo ello, los agentes concluyeron que los bloques no han procedido a obtener la preceptiva licencia, utilizándose para ello un número de registro que puede estar caducado o que, incluso, podría no haber existido nunca. Además, aprecian que la construcción de los edificios podría haber incurrido también en posibles infracciones en materia de Urbanismo. Por todo ello, afirman que se habría cometido una infracción de diferentes artículos de la Ley de Actividades, el Decreto Regulador del Alojamiento Turístico y la Ley de Turismo y Ocio de la Comunidad Valenciana.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alicante requirió a la empresa la suspensión inmediata de la actividad de vivienda de uso turístico, por carecer de la correspondiente autorización administrativa para ello. Al respecto, se advirtió a la mercantil de que, en caso de incumplimiento, se procedería al precinto de las instalaciones por parte de la Policía Local, lo que finalmente terminó ocurriendo a mediados de diciembre, cuando los agentes observaron que los dos edificios proseguían con su normal funcionamiento. En ese momento, la inspección puso de manifiesto que al menos cuatro de las once habitaciones se encontraban ocupadas.

Meses después, ya en junio de 2026, la Concejalía de Urbanismo ordenó una nueva visita de los agentes de la Unidad de Disciplina Urbanística para comprobar si se estaba cumpliendo con la orden de precinto. En esta ocasión, la Policía constató que nueve de los once inmuebles contaban con turistas en su interior, por lo que se procedió una vez más a precintar las instalaciones. En todo el tiempo que la empresa cuenta con presencia en los portales de alojamientos vacacionales, desde 2022, ha recabado más de 800 valoraciones de clientes, pese a no contar con licencia de actividad.