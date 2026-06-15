El calor en las aulas de Alicante reabre el debate sobre el retraso del inicio del curso y desvincular las vacaciones de las fiestas religiosas

El próximo curso escolar ya tiene fecha de inicio y fin. Comenzará el 8 de septiembre y finalizará el 18 de junio. Sin embargo, el calor extremo en las aulas y el registro de cada vez mayor de lipotimias y problemas de salud entre alumnos y docentes, que ha llevado incluso al Consell a recortar desde este mes la jornada dos horas en los institutos, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de modificar las fechas para empezar y acabar las clases, además de las vacaciones.

Y es que estos días hay centros alicantinos que se han visto obligados a dar clase en el patio o a suspenderlas porque las clases desde primera hora de la mañana ya son auténticos hornos. A principios de junio, numerosos docentes de la provincia denunciaron haber llegado a los 35 grados de temperatura en el interior de las aulas durante las horas centrales del día.

Una vez que la Conselleria de Educación ha hecho oficiales las fechas del curso 26-27 y la novedad de que los municipios podrán intercambiar entre uno y cuatro días lectivos por otros no lectivos consecutivos, el sindicato mayoritario del profesorado el STEPV, así como UGT y CC OO, han reclamado un grupo de trabajo para desvincular el calendario escolar del religioso y diseñarlo en función de criterios pedagógicos. La organizaciones sindicales persiguen poder adecuar la normativa al calendario escolar que utilizan en Europa en cuanto a su duración y estructuración.

En concreto, la propuesta del sindicato mayoritario pasa por iniciar el curso al menos el 14 de septiembre y finalizar el 21 de junio en Educación Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, grado básico, grado medio y grado superior. El resto de enseñanzas en semanas posteriores.

Alumnos y profesores cocidos en las aulas de la Vega Baja / Asamblea de Docentes de la Vega Baja

El ejemplo de Cantabria

Además, STEPV y UGT han puesto como ejemplo el calendario escolar de Cantabria, que intercala periodos lectivos y no lectivos, con la idea de que exista una relación entre los periodos de descanso, con el periodo lectivo que le precede, lo que supondría que con temporadas lectivas más largas, las etapas de descanso deben ser, con carácter general, más largas.

Para el curso 26-27, la comunidad cántabra ha aprobado que las clase den comienzo el 8 de septiembre con la vuelta a las aulas del alumnado de Educación Infantil y Primaria y Educación Especial, pero en lo que se fijan los representantes de los trabajadores de la enseñanza de la Comunidad Valenciana es cómo se distribuirán los 175 días lectivos distribuidos en seis periodos lectivos y cinco de descanso. Y es que por lo que respecta a los periodos no lectivos se contempla uno en la primera semana de noviembre, otro en las fechas navideñas (entre el 23 de diciembre y el 8 de enero) en Carnaval, los días 10,11 y 12 de febrero, toda la semana coincidente con la Semana Santa (la de Jueves y Viernes Santo), y por último, los días 3 y 4 de mayo.

Para la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad, los periodos no lectivos durante el curso 2026/2027 comprenden las vacaciones de Navidad, que serán desde el 22 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive; y las vacaciones de Pascua, que engloban desde el 25 de marzo a 5 de abril, ambos inclusive. Esa es una de las etapas no lectivas donde hay docentes que creen idóneo que debería de recortarse el descanso.

Además, durante este curso escolar no serán lectivos los días festivos 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; y 19 de marzo, Día de San José.

Un aula de Alicante, el pasado 2 de junio con más de 31 grados antes de las 10 de la mañana / INFORMACIÓN

Intercambio de días lectivos

Los Consejos Escolares Municipales seguirán disponiendo de tres días festivos a efectos escolares, que podrán distribuir a lo largo del curso según sus necesidades. Asimismo, una vez aprobada la modificación normativa de la actual Orden que regula el calendario escolar con carácter excepcional y previo acuerdo del propio Consejo Escolar Municipal, podrán solicitar la modificación del calendario mediante el intercambio de entre uno y cuatro días lectivos por otros no lectivos consecutivos, siempre compensándolos por el mismo número de días lectivos.

El departamento de Carmen Ortí busca con esta medida reforzar la autonomía de los municipios que dispondrán de una mayor flexibilidad para adaptar el calendario escolar a sus fiestas y tradiciones locales. Cabe señalar que esta disposición no alterará el número de día lectivos ni la duración del curso escolar.

Mientras tanto, las familias siguen recogiendo firmas para blindar con una ley en las Cortes la climatización de los centros escolares, una de las reivindicaciones centrales de la lucha docente en esta huelga educativa que ha conseguido arrancar al Consell una inversión de 32 millones de euros este año para el "confort térmico" de los colegios e institutos.