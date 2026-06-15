La consellera sobre la bajada de ratios que piden los sindicatos: "Habría que construir al menos un tercio de los centros que hay ahora"

La huelga de profesores, suspendida desde el viernes, ha dado paso a una tregua en las movilizaciones de la comunidad educativa, pero no en las diferencias entre la Conselleria de Educación y los sindicatos mayoritarios para alcanzar un acuerdo que ponga fin a este conflicto sin precedentes y evite que reavive en septiembre. Sobre una de las principales reivindicaciones que comparten todos los representantes de la enseñanza pública, la bajada de las ratios, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha advertido de que haría falta construir al menos un tercio más de los centros que hay ahora en la Comunidad Valenciana para poder atender la demanda de la mayoría sindical.

La responsable autonómica ha hecho una aproximación este lunes, en una entrevista en À punt, de las infraestructuras que deberían de habilitarse en el territorio autonómico si las aulas de Infantil y Primaria pasaran a tener 15 alumnos, en lugar de tener 25 como ocurre ahora. Una medida de la que ha vuelto a advertir que "es muy difícil de hacer", además de reprochar que "lo más importante es que uno debe ser cuando pide algo que realmente es posible llevarlo adelante".

Con base a la estimación que ha hecho la consellera, si en la Comunidad hay 1.680 centros educativos y se necesitara un tercio más para atender las peticiones sindicales, habría que construir unos 560 centros a nivel autonómico, de los cuales alrededor de 190 serían en la provincia de Alicante.

En la última reunión del pasado jueves, los cinco sindicatos se negaron a aceptar la propuesta de tener que esperar al curso 29-30 para contar con 22 alumnos en Infantil y Primaria; 25 en Secundaria y 28 en Bachillerato, «los niveles más bajos de la historia de la Comunidad», según calificó la consellera en alusión a su oferta. Sin embargo, tanto STEPV, UGT, CC OO, CSIF, como ANPE, demandaron menos alumnos, especialmente, en la primera etapa educativa, así como tener en cuenta las enseñanzas artísticas.

Aunque el 70 % del profesorado que participó en la encuesta determinante de la mayoría sindical para negarse a firmar un acuerdo global con el Consell, rechazó la propuesta de las ratios, el "no más rotundo" lo expresaron los docentes de etapas de Infantil y Primaria, que respondieron el cuestionario.

Desde la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano atribuyen esta posición a la insuficiencia de recursos para atender la diversidad existente en las aulas y a la falta de personal especializado para garantizar una educación inclusiva de calidad. «No se puede hablar de una reducción efectiva de ratios sin abordar al mismo tiempo y de forma conjunta las necesidades de apoyo educativo que tienen los centros», señalan.

Los profesores vuelven a visibilizar su lucha en una protesta frente al Ayuntamiento de Alicante / Héctor Fuentes

Inicio del curso amenazado

Ante los resultados de la consulta, el colectivo ha anunciado la convocatoria de asambleas de centro y de zona durante las próximas semanas con el objetivo de analizar el escenario abierto tras la votación y valorar posibles movilizaciones. La organización advierte de que, si la conselleria no modifica sustancialmente su propuesta y no abre un proceso de negociación que dé respuesta a las reivindicaciones del sector, el curso 2026-2027 podría comenzar en un contexto de conflictividad educativa "sin precedentes recientes".

Por su parte, este lunes la consellera ha insistido en que las negociaciones "continúan abiertas" y ha mostrado su interés en "combinar la modalidad de continuar con las negociaciones y preparar el inicio de curso escolar".

Huelga de educación con masivas protestas frente la sede del Consell en Alicante / Jose Navarro

Reuniones esta semana

Según ha confirmado a INFORMACIÓN el departamento de Carmen Ortí, hay dos mesas sectoriales convocadas esta misma semana. La primera será este martes, a las 10 horas, sobre las enseñanzas artísticas. En ella se comentarán cuestiones ordinarias referentes a las instrucciones del inicio de curso, así como cuestiones referentes a los acuerdos de la mesa de negociación.

De igual manera, también hay dos mesas sectoriales convocadas por semana para cuestiones referentes al procedimiento de inicio de curso (adjudicaciones, traslados, instrucciones...), se aprovechará, también, la presencia de las organizaciones sindicales para comentar aspectos relacionados con cada dirección general derivadas de los acuerdos presentados en la negociación. En cuanto a la calendarización, este martes hay una reunión para programar las siguientes semanas, según la conselleria.

La consellera y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy / INFORMACIÓN

Once dimisiones en la provincia

Mientras tanto, desde Educación han establecido contacto con los equipos directivos que presentaron su renuncia en el epicentro de la huelga de profesores en contra de la postura del Consell, así como de las medidas ofrecidas, con el objetivo de ver si ratifican su dimisión o la retiran. Según ha concretado Ortí, de los 1.680 centros educativos de la Comunidad, se han registrado 11 dimisiones de directivas de centros educativos de la provincia, 71 en Valencia y otros 12 en la provincia de Castellón.

Al respecto, la consellera ha explicado que estos equipos han soportado "mucha presión" puesto que son los encargados de que el sistema funcione y de que todas las personas implicadas en el procedimiento tengan asegurados sus derechos.

Algunas de estas dimisiones, ha concretado, se debe a que hay personas que se han visto "desbordadas" y necesitaban un cambio en sus funciones y, otras, debido a que querían mostrar su apoyo a las reivindicaciones y como medida de presión ante la propia Administración.