Elegir Medicina de Familia a contracorriente

Consultas con 40 o 50 pacientes en una mañana. Agendas interminables, falta de profesionales, sobrecarga asistencial, agresiones de pacientes que pierden la paciencia...Con este panorama podría pensarse que Medicina de Familia es una especialidad en retirada. Sin embargo, cada año cientos de jóvenes médicos vuelven a elegirla para desarrollar su carrera profesional en la provincia de Alicante aunque también es cierto que se han convertido en las últimas plazas en agotarse a la hora de optar por una especialidad.

Conocen las dificultades, han visto las consultas saturadas durante sus prácticas y escuchan a diario las reivindicaciones de los profesionales. Pero aun así la escogen. Y lo hacen por una razón que repite una y otra vez en sus testimonios: la vocación de acompañar a las personas durante toda su vida.

Paula Gordon / Pilar Cortés

He tenido amigos que han llevado a sus pacientes desde los 15 años y luego vienen con sus hijos, el abuelo, el padre... Se crea una relación muy bonita Paula Gordon — Residente de Medicina de Familia

Es el caso de Paula Gordon Quintana, que ha elegido Medicina de Familia en el departamento de Dénia. En su caso, la decisión estaba tomada incluso antes de empezar la residencia, como explicó en un reciente encuentro en el Colegio de Médicos de Alicante de los 81 graduados que inician su especialización en distintos hospitales, organizado por la unidad docente.

"Entré en Medicina queriendo hacer Familia", explica. Lo que más le atrae es precisamente aquello que diferencia a esta especialidad del resto: la relación continuada con las personas. "Puedes tratar de todo y tener contacto con el paciente en todo momento. Los conoces desde jovencitos hasta que son mayores. He tenido amigos que han llevado a sus pacientes desde los 15 años y luego vienen con sus hijos, el abuelo, el padre... Se crea una relación muy bonita".

Jornadas informativas para los médicos MIR de Familia de la provincia organizadas por la unidad docente / Pilar Cortés

Base

La futura médica de Familia reconoce la complejidad actual de la Atención Primaria actual, pero lejos de alejarla de la especialidad, se ha convertido en un motivo más para elegirla. "Sé que el sistema está muy saturado, pero me gustaría colaborar para que siga habiendo una base amplia de médicos de Familia. Veo que mucha gente no se interesa por la especialidad precisamente por esa razón. Me gustaría formar parte de la solución y no quedarme en la queja".

La misma idea comparte Nicolás Caudeli Ribes, de Gandía, que realizará su residencia en el Hospital General de Alicante, centro en el que ha elegido su plaza. Considera que los médicos de Familia son la base sobre la que se sostiene todo el sistema sanitario. "Tenemos una labor muy importante. Somos la base del sistema sanitario", afirma.

Nicolás Caudeli / Pilar Cortés

Ojalá se puedan mejorar las condiciones laborales, pero de momento es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar Nicolás Caudeli — Residente de Medicina de Familia

No oculta las dificultades que les esperan. "Sabemos que las consultas están muy saturadas, que hay médicos atendiendo 40 o 50 pacientes en una mañana, y eso es una barbaridad. También deteriora la calidad asistencial". Sin embargo, entiende que la profesión exige compromiso incluso en los momentos más complejos. "Ojalá se puedan mejorar las condiciones laborales, pero de momento es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar".

Etapas de la vida

Para Mairobi Persinal Medina, que ha escogido el departamento de Sant Joan d'Alacant, la esencia de la Medicina de Familia está en acompañar a las personas durante todas las etapas de su vida.

"Me gusta mucho el contacto con el paciente, poder conocerlo desde edades muy tempranas y acompañarlo en el cuidado de su salud a lo largo de toda su vida", explica. "Conocer también a sus familiares, estar ahí para ayudar, para cuidar y, cuando se pueda, para curar".

Reconoce que la saturación de los centros de salud impone respeto, pero no le resta ilusión. "Es algo que intimida, pero tenemos que llegar con actitud, con ganas de cambio, sin miedo y animados a afrontar la situación e intentar mejorarla".

Información sobre las guardias mensuales de los médicos de Familia / Pilar Cortés

Especialidad imprescindible

Sin embargo, el proceso de elección del MIR de 2026 han vuelto a demostrar la importancia estratégica de Medicina Familiar y Comunitaria puesto que, según los datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la especialidad ha cubierto el 100% de las 2.544 plazas ofertadas en toda España.

Mairobi Persinal / Pilar Cortés

Es algo que intimida, pero tenemos que llegar con actitud, con ganas de cambio, sin miedo y animados a afrontar la situación e intentar mejorarla Mairobi Persinal — Residente de Medicina de Familia

La presidenta de esta entidad científica, Remedios Martín, recuerda que la Atención Primaria resuelve alrededor del 90% de las necesidades de salud de la población y constituye la puerta de entrada al sistema sanitario. Además, garantiza la continuidad asistencial y la equidad en territorios urbanos, rurales e insulares.

Sin embargo, se insiste en que el reto ya no es únicamente cubrir plazas, sino ofrecer condiciones profesionales y organizativas capaces de consolidar estas vocaciones a largo plazo.

Futuro

En un contexto de listas de espera, falta de médicos o sobrecarga de los centros de salud, las historias de estos nuevos residentes ofrecen otra mirada. Son 81 jóvenes (249 en toda la Comunidad) que comienzan una nueva etapa profesional en la provincia de Alicante con una mezcla de ilusión y realismo. Conocen las dificultades pero también el valor de una especialidad que permite acompañar a las personas durante décadas, cuidar de familias enteras y convertirse en una referencia para la comunidad.

Porque, según diversos estudios, mantener al mismo médico de Familia durante un período prolongado (de 10 a 15 años) reduce la mortalidad entre un 25% y un 30%. Esta relación a largo plazo supera la eficacia de muchos tratamientos modernos, disminuyendo también de manera drástica los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias.

Frente a las agendas infinitas y la saturación de las consultas, responden con una palabra que se repite en todas sus intervenciones: vocación.