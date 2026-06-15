Los hospitales de Dénia, Alicante y La Fe refuerzan la formación de sus equipos para optimizar la donación y el trasplante de órganos

Especialistas en donación y trasplantes de órganos de los hospitales universitarios La Fe de València, General de Alicante y el Hospital de Dénia han celebrado por primera vez una jornada de formación interdepartamental destinada a reforzar la capacitación de los profesionales implicados en los procesos de extracción y preservación de órganos para trasplante.

La iniciativa, celebrada en el Hospital General Universitario Doctor Balmis, ha estado centrada en las técnicas de canulación vascular abdominal en donantes de órganos en situación de muerte encefálica, “un procedimiento fundamental para garantizar la adecuada conservación de los órganos y favorecer el éxito de los trasplantes”, ha señalado la responsable del servicio de Anestesia y coordinadora de Trasplantes del Hospital de Dénia, Luisa Rivera.

Formación en donación de órganos en muerte encefálica de especialistas de varios hospitales de la provincia / INFORMACIÓN

La canulación vascular abdominal consiste en la colocación de cánulas en los principales vasos sanguíneos del abdomen para permitir la perfusión y preservación de los órganos destinados al trasplante. Se trata de una técnica especialmente relevante en los procesos de donación renal y en las extracciones multiorgánicas.

El curso ha combinado contenidos teóricos y prácticos y ha estado dirigido a facultativos especialistas en Urología y otras disciplinas quirúrgicas relacionadas con la actividad de extracción de órganos abdominales. El objetivo es ampliar competencias y dotar a los profesionales de herramientas actualizadas para afrontar procedimientos complejos con mayores garantías.

Nuevos escenarios

Durante la sesión inaugural, Luisa Rivera ha presentado los nuevos escenarios en donación de órganos y ha destacado la importancia de “romper paradigmas y seguir informando a la ciudadanía” para avanzar en este campo.

A lo largo de la jornada, los participantes han profundizado en los fundamentos de la preservación renal, un aspecto clave en el éxito del trasplante. Se han abordado conceptos fisiológicos esenciales, así como las soluciones de perfusión más adecuadas y los procedimientos de envasado y transporte de órganos.

Asimismo, se ha desarrollado un bloque centrado en la anatomía quirúrgica y la técnica de canulación abdominal, donde los especialistas han analizado en detalle la configuración vascular y las maniobras necesarias para la correcta realización del procedimiento.

Visión integral

Uno de los aspectos más destacados del encuentro ha sido su enfoque multidisciplinar. En la formación han participado profesionales de Nefrología, Anestesiología, Cirugía Hepática, Torácica y Cardiovascular, Farmacia Hospitalaria y Enfermería Especializada, lo que ha permitido ofrecer una visión integral del proceso de donación y trasplante, fomentando una coordinación más eficaz entre los equipos.

La jornada también ha abordado cuestiones clave como la sincronización en la extracción multiorgánica y la gestión de donantes pulmonares y cardíacos en muerte encefálica. Los ponentes han destacado que una correcta coordinación resulta determinante para optimizar los tiempos y garantizar la viabilidad de los órganos.

Autonomía del paciente

Desde la Coordinación de Trasplantes de los tres hospitales se ha incidido en que este tipo de iniciativas formativas contribuyen a mejorar la seguridad, la autonomía de los profesionales y reforzar la eficiencia de los equipos sanitarios.

La celebración de esta primera jornada conjunta consolida además la colaboración entre centros de referencia en trasplantes de la Comunidad Valenciana y favorece el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales altamente especializados.