Investigadores de Alicante usan IA para reducir la toxicidad de la quimioterapia

La inteligencia artificial se consolida como una herramienta clave en la medicina de precisión y ya está permitiendo avanzar hacia tratamientos oncológicos más seguros y personalizados. Un equipo de diez investigadores de la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), liderado por la investigadora María José Prieto Castelló, trabaja en un proyecto pionero que busca adaptar la dosis de quimioterapia al perfil genético de cada paciente con el objetivo de reducir su toxicidad gracias a la IA.

Aproximadamente el 25% de los pacientes con cáncer reciben quimio. El porcentaje exacto depende fundamentalmente de si el enfoque del tratamiento es curativo o paliativo y el tipo de tumor. En tumores sólidos, la cirugía sigue siendo el tratamiento principal.

El uso de técnicas de big data e inteligencia artificial constituye uno de los pilares del proyecto. El grupo de investigación de la UA dirigido por Juan Carlos Trujillo Mondéjar desarrollará modelos matemáticos y algoritmos predictivos capaces de analizar grandes volúmenes de datos clínicos y genéticos para determinar cuál es la dosis óptima de un fármaco en función de las características individuales del paciente. Este enfoque permitirá mejorar la toma de decisiones clínicas y avanzar hacia una medicina basada en datos, más precisa y eficiente.

Con Castelló y Trujillo, completan el equipo Paula Castro, Andrés Corno, Irene García, Dolores Marhuenda, Manuel Marco, Alejandro Mate, Pedro Pernías y Alexander Sánchez.

Las consultas y hospitalizaciones por los efectos del tratamiento cuestan 500 euros por paciente

La investigación, que ha recibido 5.000 euros de los proyectos en red en los que colaboran la UA, la UMH e Isabial, se centra en cáncer de colon y mama y está orientada a identificar marcadores (patrones) genéticos que permitan ajustar de forma personalizada la dosis de determinados fármacos oncológicos, reduciendo así los efectos secundarios asociados al tratamiento.

El estudio se centra en la capecitabina, un medicamento ampliamente utilizado en el tratamiento de tumores sólidos como el cáncer colorrectal y el cáncer de mama, que presenta una elevada variabilidad en la respuesta de los pacientes.

Aproximadamente un 25,5% de quienes reciben este tratamiento desarrolla toxicidad grave, y en torno a un 1,6% puede llegar a fallecer como consecuencia de los efectos adversos.

Preparativos de quimioterapia en el Hospital de Sant Joan / Rafa Arjones

Proteína clave

La investigación se enmarca en el ámbito de la farmacogenética clínica, que estudia cómo las variaciones genéticas influyen en la respuesta a los fármacos. En concreto, el equipo analizará variantes en el gen que codifica la enzima citidina desaminasa (CDA), una proteína clave en la activación de la capecitabina dentro del organismo. Alteraciones en esta enzima pueden modificar la forma en que el fármaco se metaboliza, aumentando el riesgo de toxicidad.

Estas variantes genéticas son, además, muy frecuentes, ya que cerca del 60% de la población europea presenta alguna de ellas.

El proyecto se desarrolla mediante un estudio observacional, multicéntrico y prospectivo con pacientes de distintos hospitales de la provincia de Alicante, como los de Elda, General de Elche, Sant Joan d’Alacant o Alcoy.

Se analizan las variantes genéticas, la actividad enzimática y la aparición de efectos adversos durante los primeros ciclos del tratamiento, con el objetivo de establecer relaciones que permitan predecir la toxicidad del fármaco.

Guía de dosificación

A partir de estos datos, los investigadores desarrollarán una guía clínica de dosificación personalizada y una herramienta bioinformática que generará informes automáticos para facilitar la labor de los profesionales sanitarios.

De este modo, el médico podrá disponer de una recomendación basada en evidencia científica sin necesidad de interpretar manualmente la información genética, lo que contribuirá a mejorar la seguridad y la eficacia del tratamiento.

El ensayo se centra en identificar patrones genéticos en cáncer de mama y colon, y personalizar terapias

El impacto del proyecto no se limita al ámbito clínico, sino que también tiene una importante vertiente económica.

Actualmente, los efectos adversos asociados a la capecitabina generan un gasto medio de unos 500 euros por paciente debido a consultas, hospitalizaciones y tratamientos derivados.

Según las estimaciones del equipo investigador, la implementación del cribado farmacogenético podría reducir estos costes hasta en un 50%, lo que supondría un ahorro aproximado de 20.000 euros anuales por centro hospitalario. Extrapolado al conjunto del sistema sanitario, este ahorro podría alcanzar los 5 millones de euros al año, contribuyendo a una mayor sostenibilidad del sistema nacional de salud.

Una sesión de quimio en el Hospital de Sant Joan / Rafa Arjones

Cuatro años

El proyecto tiene una duración prevista de cuatro años y se encuentra ya en una fase avanzada, con más de un centenar de pacientes reclutados y analizados. En esta etapa, la investigación no implica intervenciones adicionales para los participantes, ya que se basa en muestras obtenidas en la práctica clínica habitual y en el seguimiento rutinario de los pacientes.

Aunque el objetivo actual es generar evidencia científica sobre el papel de estas variantes genéticas como biomarcadores, los resultados podrían sentar las bases para futuros ensayos clínicos en los que el ajuste de dosis en función del perfil genético se aplique directamente en la práctica asistencial.

La investigadora María José Prieto / INFORMACIÓN

La farmacogenética y la inteligencia artificial avanzan hacia tratamientos oncológicos más seguros y eficaces María José Prieto — Investigadora principal

En este sentido, los investigadores destacan que este trabajo supone un paso decisivo hacia un modelo sanitario más preventivo, personalizado y centrado en el paciente, en el que la combinación de genética e inteligencia artificial permita ofrecer tratamientos más seguros, eficaces y adaptados a cada persona.

Castelló, que es investigadora de la UMH e Isabial, concluye resumiendo que «la farmacogenética y la inteligencia artificial avanzan hacia tratamientos oncológicos más seguros y eficaces».