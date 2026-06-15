La izquierda pide a Barcala que aparte a María Pérez-Hickman de Contratación por su implicación en el escándalo de Les Naus en Alicante

La izquierda pide al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que aparte a la todavía jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, por su vinculación con el escándalo de Les Naus. La funcionaria ya dimitió de sus responsabilidades como directora general después de que INFORMACIÓN desvelase que contaba con dos hijos y un sobrino en el polémico residencial. Sin embargo, su nombre ha vuelto a ponerse en entredicho después de que este diario haya publicado que urgió al jefe de Disciplina Urbanística a conceder la licencia de obras a la cooperativa, cuando sus familiares ya estaban inscritos en la misma.

Desde el PSOE, entienden que "cada vez es más evidente que el foco del escándalo de Les Naus tiene su epicentro en el Ayuntamiento de Alicante". Para la portavoz del grupo, Ana Barceló, "estas informaciones trasladan la imagen de que Pérez-Hickman trató de influir en el procedimiento a sabiendas de que varios familiares tenían intereses personales en esta promoción de viviendas". La concejala progresista considera que "es necesario aclarar si la actuación de los altos funcionarios del Consistorio, así como del gobierno del PP, veló por los intereses generales de los alicantinos o si, por el contrario, trató de favorecer a la promotora, rompiendo así el principio de imparcialidad que debe de guiar los procedimientos municipales".

Según Barceló, los socialistas esperan "que el procedimiento judicial aclare todas estas cuestiones", puesto que "el gobierno de Barcala prometió transparencia" y, en cambio, está mostrando "la opacidad de un alcalde que, realmente, no quiere llegar a saber realmente qué ocurrió y cómo personas vinculadas al entorno del PP acabaron adjudicándose las viviendas". Por ello, el PSOE insiste en que Pérez-Hickman debe ser apartada de sus competencias como jefa de Contratación, un puesto de libre designación.

Compromís pide su comparecencia

Rafa Mas, portavoz del grupo municipal de Compromís, también ha vuelto a exigir al alcalde Luis Barcala que aparte a la funcionaria María Pérez-Hickman de las competencias en materia de Contratación. "Necesitamos que los alicantinos vuelvan a recuperar la confianza en su Administración local tras este escándalo. Y eso pasa por apartar y expedientar a todos los funcionarios implicados mientras se esclarecen los hechos y se depuran las responsabilidades que correspondan", ha apuntado.

"Exigimos que Pérez-Hickman deje de decidir sobre el dinero de los alicantinos hoy mismo. Además, pedimos su comparecencia ante la comisión municipal", ha aseverado el portavoz. En la misma línea, el concejal valencianista considera que "Barcala debe asumir sus responsabilidades políticas como máximo responsable del Ayuntamiento" ha señalado Mas.

"Barcala no puede esconderse"

Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida, Manolo Copé, argumenta que "cuando una alta funcionaria municipal apremia a Urbanismo para acelerar una licencia de una promoción en la que ya participaban sus familiares, es legítimo preguntarse qué intereses se estaban protegiendo desde dentro del Ayuntamiento".

"Barcala no puede seguir escondiéndose detrás de los técnicos ni actuar como si esto no fuera con su gobierno, hay que recordar que fue Barcala quien puso a Pérez-Hickman como directora general", ha añadido Copé, quien también ha insistido en reclamar que la funcionaria sea apartada de sus competencias en materia de Contratación.

"Prisas" a Urbanismo

"Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía...), que está soportando dicha cooperativa. Intentemos no agravárselo más todavía nosotros. No hay que olvidar que es el propio Ayuntamiento el interesado en construir dichas viviendas de protección oficial desde hace más de tres años", defendió Pérez-Hickman a través de un correo electrónico dirigido al jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar, y a la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, fechado el 14 de diciembre de 2022.

Ese escrito es uno de los incorporados a la causa judicial, en la que se investigan las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas y que cuenta, por ahora, con quince imputados, entre ellos, la propia Pérez-Hickman, quien fue la primera en dimitir tras desvelar este diario las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas. La funcionaria dejó el cargo de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, aunque el alcalde todavía la mantiene al frente de Contratación como jefa de servicio.