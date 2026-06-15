Barcala alerta de una estafa en Instagram y TikTok usando su nombre y su imagen: "No contestéis"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha lanzado una advertencia a través de su cuenta de Instagram para avisar de una estafa que utiliza su nombre y su imagen. Según ha explicado en un vídeo publicado en sus redes, están apareciendo perfiles falsos en TikTok e Instagram con apariencia oficial, usando sus datos, su fotografía e incluso duplicando publicaciones de sus cuentas reales. El objetivo sería engañar a los usuarios mediante mensajes privados y obtener información personal. “Yo jamás, jamás, pediría ni he pedido datos personales, ni contraseñas”, señala.

Perfiles falsos con la cara de Barcala

El alcalde ha explicado que esos perfiles fraudulentos pueden ponerse en contacto con los usuarios mediante mensajes privados y solicitar datos. Barcala ha insistido en que bajo ninguna circunstancia pedirá por redes sociales contraseñas, datos privados ni que se entre en enlaces extraños. La recomendación es clara: si llega un mensaje de una cuenta que parece suya pero resulta sospechosa, no se debe responder, no se debe hacer clic en ningún enlace y no se debe compartir ningún dato personal, aunque el perfil aparente ser institucional o copie publicaciones auténticas.

Cómo actuar ante la estafa

El propio Barcala ha pedido a los usuarios tres pasos concretos para frenar la difusión de estas cuentas: no contestar, denunciar el perfil por suplantación de identidad y bloquearlo. Esta reacción es importante porque las plataformas suelen actuar con más rapidez cuando reciben múltiples reportes sobre una cuenta fraudulenta. Además, bloquear el perfil evita nuevos contactos y reduce el margen de maniobra del estafador. En casos en los que una persona ya haya facilitado datos, contraseñas o información bancaria, lo recomendable es cambiar inmediatamente las claves afectadas, activar la verificación en dos pasos, contactar con la entidad bancaria si hay riesgo económico y conservar capturas de pantalla por si fuera necesario presentar denuncia.

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Ante cualquier duda, lo más seguro es acudir a los canales oficiales del Ayuntamiento de Alicante o al perfil verificado del alcalde, y no responder nunca a cuentas que contacten de forma inesperada solicitando información privada.