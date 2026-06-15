Los médicos de Alicante llevarán en autobús a centros de salud y hospitales sus reivindicaciones

Los médicos de la Comunidad Valenciana han iniciado este lunes una quinta semana de huelga médica y facultativa este año para rechazar el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y reclamar medidas labores y profesionales secundada por cerca del 90 % de los profesionales en los hospitales y del 50 % en los centros de salud, según el sindicato convocante CESM, y por el 6,86 % según la Conselleria de Sanidad de media autonómica (9,01 % en Alicante; 5,64 % en Valencia y 4,19 % en Castellón). Pacientes que han acudido a Pediatría de Atención Primaria se ha encontrado con su médico en huelga, aunque se les ha dado cita, bien presencial o bien por la aplicación, para otro día.

Además de la quinta semana de paros desde que se convocó la huelga indefinida contra el Ministerio de Sanidad, es la tercera contra la Conselleria de Sanidad, que ha dejado hasta el momento la suspensión de más de 280.000 actos médicos en la Comunidad Valenciana. Ante la ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales, "el nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora y el empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto", las organizaciones sindicales han decidido escalar en las movilizaciones, y prevén convocar una huelga indefinida tras los meses de verano

Los facultativos convocan una manifestación por Alfonso el Sabio el miércoles, primer día de corte por la plantà

A lo largo de la semana se celebrarán concentraciones en distintos centros de salud y hospitales, y el miércoles 17, sendas manifestaciones en València y Alicante a partir de las 18:30 horas. La alicantina recorrerá el trayecto entre el Mercado Central y la Casa de las Brujas, sede del Consell, es decir, Alfonso el Sabio, en el primer día del circuito restringido al tráfico por la plantà de Hogueras.

Concentración de médicos este lunes ante el Hospital Doctor Peset de València / INFORMACIÓN

"Autobús del cambio"

Además, han organizado para ese mismo día en Alicante un recorrido a bordo del "Autobús del cambio. Por la medicina, por los facultativos, por los pacientes", con un recorrido que comenzará y finalizará en el Colegio de Médicos de Alicante tras pasar por el Hospital de Sant Joan, centros de salud y el Hospital General de Alicante.

El Sindicato Médico CESM CV es el convocante de la protesta a la que están llamados cerca de 30.000 profesionales en el territorio autonómico para denunciar la precariedad laboral y reclamar más personal, mejoras laborales y profesionales, el fin de la sobrecarga asistencial y la necesidad de garantizar una atención de calidad.

Asimismo, del 15 al 19 de junio se celebrarán distintas concentraciones en los centros de salud y en hospitales de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. En Alicante serán el viernes 19 de 11 a 11.20 horas a las puertas de los centros sanitarios.

Fuentes del CESM CV han informado de que la huelga de este mes de junio ha comenzado con una participación "extraordinaria" en la Comunidad Valenciana con un seguimiento cercano a un 90 %, "teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales está siendo de un 75 y un 100 %, mientras que en Atención Primaria es de un 50 %".

Recorrido y paradas del "Autobús del cambio" / INFORMACIÓN

Reivindicaciones

Reclaman un marco normativo que "dignifique" la profesión médica, regule de manera justa las jornadas laborales y limite la sobrecarga asistencial.

Afirman que los médicos y facultativos están "agotados, maltratados y desprotegidos" y aseguran que la falta de profesionales, las jubilaciones previstas y la fuga de talento "están llevando al sistema sanitario a una situación crítica".

"Nos enfrentamos a plantillas insuficientes, sobrecarga estructural y condiciones laborales que impiden ejercer la medicina con dignidad", subrayan, y añaden: "Se nos obliga a trabajar en condiciones que ponen en riesgo nuestra salud y la de nuestros pacientes".

Recorrido de la manifestación / INFORMACIÓN

Colapso

El modelo actual, afirman los convocantes, "ha colapsado" y consideran que el nuevo marco normativo que se les plantea no soluciona nada: "Perpetúa jornadas abusivas, no reconoce nuestro tiempo de trabajo real, no garantiza la conciliación y no respeta la formación ni la responsabilidad que asumimos cada día".

También denuncian que siguen trabajando jornadas de 17 y 24 horas, realizando guardias que no cuentan para su jubilación y "sosteniendo el sistema a base de esfuerzo personal, sacrificio y vocación", pero "la vocación no puede ser una excusa para la explotación".