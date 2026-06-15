El nuevo millar de viviendas en Lomas de Garbinet de Alicante, un paso más cerca

El proyecto para urbanizar las Lomas de Garbinet da un paso más para convertirse en una realidad. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado su lanzamiento a información pública para abrir el periodo oficial en el que la ciudadanía lo pueda consultar y presentar alegaciones.

De esta manera, se acelera la cuenta atrás para la construcción del nuevo barrio, que se ubicará en la Zona Norte, frente a Villafranqueza. En el proyecto se contempla la construcción de 930 viviendas, el 43 % de protección pública, y un parque de 357.296 metros cuadrados.

La aprobación inicial del proyecto, con su sometimiento a información pública, llegará el martes en la Junta de Gobierno Local. Según el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, se trata de “un paso determinante para el desarrollo del nuevo barrio”, que contará con “conexiones viarias y dotaciones que darán servicio a todo el entorno”.

Recreación del futuro proyecto urbanístico con los espacios delimitados en las Lomas de Garbinet. / INFORMACIÓN

A su vez, el proyecto se señala por parte del responsable municipal como “una actuación fundamental para coser el cinturón verde planificado en el Plan General Estructural, para unir norte y sur” del municipio de Alicante.

La actuación urbanística se realizará en una superficie de 584.732 metros cuadrados en el que se compatibilizará el uso terciario en planta baja, destinado a actividad económica. Este uso será obligatorio, según aclaran desde el Ayuntamiento, en las parcelas situadas frente al bulevar Ronda Norte, que se aprobó en 2004, para “reforzar la actividad urbana y la vitalidad del eje estructural”.

La mayor parte de ese terreno, 457.950 metros cuadrados (casi el 80 %), será destinada a infraestructura verde. En 357.296 de estos metros cuadrados (más del 60 % del total y casi el 80 % de la zona verde) se destinará a un parque de red primaria, con terrenos clasificados como “forestales estratégicos”, con suelos preparados ante riesgo de inundación, área de vigilancia paleontológica y suelos con interés ambiental y paisajístico.

Recreación del futuro proyecto urbanístico en las Lomas de Garbinet. / INFORMACIÓN

Según el Ayuntamiento, el futuro barrio definirá el límite urbano norte del municipio, lindando con San Vicente del Raspeig, donde se conformará la fachada del bulevar Ronda Norte previsto por el Plan General. Por último, el Consistorio detalla que las manzanas residenciales colindarán con el equipamiento escolar existente del IES Las Lomas y con una futura parcela escolar y red de espacios distribuidos. Las tipologías edificatorias propuestas serán las de torre y bloque, con posibilidad de combinar diferentes alturas, con alturas de entre seis y quince plantas.

Pasos anteriores

El anuncio de la tramitación del plan parcial para desarrollar el nuevo barrio se hizo en septiembre de 2024 por parte de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien dimitió después de que INFORMACIÓN publicara, a finales de enero, que había sido una de las beneficiarias de una vivienda protegida en el residencial Les Naus.

Sin embargo, el proyecto tiene un recorrido mucho más extenso. En marzo de 2023 el Ayuntamiento sacó a exposición pública la modificación del PGOU para el entorno para hacer compatible el proyecto urbanístico con la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de noviembre de 1999, que establecía la vigencia de la calificación urbanística de los suelos. También se pretendía proponer una ordenación urbanística que garantizara la protección y puesta en valor de elementos con interés ambiental, paisajístico y patrimonial que existen en el ámbito de la actuación.

Tal modificación, en aquel momento, implicaba la "transformación del modelo disperso de baja densidad en un modelo compacto, que concentra toda la edificabilidad en la parte colindante con el barrio Juan XXIII, junto al bulevar Ronda Norte, con edificaciones que combinan la tipología de torre". El resto del ámbito de la actuación se liberaba de edificación y se convierte en parque público de red primaria que pasa a formar parte de la infraestructura verde del municipio. En aquel momento se calculaba que las edificaciones arrancaran en 2025, cosa que no ocurrió.