Personal técnico de Sanidad se concentra en Alicante para exigir su reclasificación profesional

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV y el Sector de Salud de UGT-Servicios Públicos PV han convocado concentraciones en la puerta de hospitales para el colectivo técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud (SNS) para exigir al Gobierno de España que cumpla con la reclasificación firmada en octubre de 2022, en el acuerdo marco del Siglo XXI.

Los técnicos y técnicas medios y superiores de la sanidad valenciana se han concentrado a las puertas de los hospitales de la Comunidad Valenciana, como el Doctor Balmis de Alicante, para exigir al Ministerio de Hacienda que proceda a la inmediata transferencia de los fondos necesarios para llevar a cabo la reclasificación pendiente; que supondría una mejora de sus retribuciones y un reconocimiento de su labor, según han informado fuentes de CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

Diagnóstico

En conjunto, el personal técnico representa cerca de un tercio de la plantilla del Sistema Valenciano de Salud, con alrededor de 25.000 profesionales que "sostienen diariamente el funcionamiento asistencial, diagnóstico, tecnológico y organizativo de la sanidad pública valenciana".

Engloban a personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), de laboratorio, radiodiagnóstico, de farmacia, de documentación clínica, de prevención de riesgos laborales, entre otros. Tras la firma de Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en octubre de 2022, el Gobierno disponía de plazo hasta finales del año 2023 para proceder a la plena implantación que disponía el pase del grupo C2 al C1 de los técnicos medios y del grupo C1 al B de los técnicos superiores.

Financiación

Sin embargo, está "bloqueada" porque el Ministerio de Hacienda no da el visto bueno a su financiación, unos 450 millones, señalan los convocantes.

Por ello, CCOO y UGT exigen "el desbloqueo de la financiación para la reclasificación, que se valore el trabajo del personal técnico de sanidad y además, no descartan más movilizaciones así como una nueva jornada de huelga, si no se cumple lo acordado de manera inmediata".