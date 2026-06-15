Sindicatos acusan a la conselleria de presionar a los docentes para que asistan todo julio a los centros y esta lo niega

"Presiones" de la inspección educativa para obligar al profesorado a permanecer en los centros durante el mes de julio, aunque la normativa vigente no establece la obligación de cumplir un horario presencial fijo en este periodo laborable no lectivo. Es lo que ha denunciado el sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, en la comarca de la Vega Baja. Sus críticas se suman a la preocupación mostrada por Comisiones Obreras este lunes que asegura haber recibido informaciones desde varios centros educativos de la Comunidad sobre la posible implantación de sistemas de fichaje, registro de presencia o controles horarios específicos para el profesorado durante el mes de julio.

Sin embargo, desde la Conselleria de Educación niegan haber establecido "ninguna novedad sobre esta cuestión respecto a otros cursos". Por lo tanto, el departamento de Carmen Ortí advierte de que la organización de las tareas asociadas a este periodo de trabajo ordinario, "se desarrollarán como todos los años".

Tras la suspensión de la huelga de profesores en la última semana del curso, el sindicato mayoritario de trabajadores de la enseñanza pública asegura haber tenido conocimiento de un correo electrónico enviado recientemente a los equipos directivos en los que una inspectora de Educación, tras agradecer el esfuerzo realizado durante el curso y las dificultades derivadas de la situación de huelga, recuerda que «el mes de julio es lectivo» (sic) y afirma que, «por lo menos durante las primeras semanas de julio, tanto los centros como las docentes, todas las tareas vienen de cierre».

En el mismo mensaje, el STEPV advierte de que la inspectora anuncia visitas a los centros educativos, con el objetivo de «planificar septiembre» y comprobar que diferentes actuaciones administrativas y organizativas están en orden, entre las que cita los inventarios de aulas y espacios, los informes del alumnado, las reuniones de ciclo e interciclos, la memoria final de curso, la COCOPE, XarxaLlibres o la autoevaluación.

Un colegio de Alicante, con una docente haciendo los preparativos del próximo curso, durante las vacaciones escolares / Pilar Cortés

"Abuso de la normativa"

STEPV ha alertado de que estas indicaciones constituyen "una interpretación abusiva de la normativa y un intento de imponer de facto la presencialidad obligatoria del profesorado durante el mes de julio". El sindicato recuerda que la normativa establece las tareas a desarrollar durante este período, pero no fija franjas horarias ni obliga a una permanencia continuada en los centros educativos más allá de las actividades estrictamente necesarias.

Por su parte, CC OO ha tachado de "inadmisible" que, en lugar de abordar los problemas reales de la educación pública valenciana, la Conselleria "parezca más preocupada para controlar físicamente el profesorado que para reducir las ratios, incrementar las plantillas, mejorar la atención a la diversidad o disminuir la carga burocrática que soporta diariamente el personal docente".

La organización sindical ha señalado que cualquier intento de imponer nuevos sistemas de control horario o de presencia que alteran las condiciones de trabajo del profesorado tendría que ser objeto de negociación en la Mesa Sectorial de Educación, tal como establece la normativa sobre negociación colectiva en las administraciones públicas.

La orden autonómica obliga al profesorado a cumplir con su jornada laboral del 1 de septiembre al 30 de junio

El pasado curso la asistencia a los centros educativos durante todo o casi todo el mes de julio en algunos puntos de la provincia, como la Vega Baja, ya fue objeto de quejas entre los docentes. UGT también reclamó en su día el teletrabajo una vez que finalicen las clases debido a las altas temperaturas y en pro de la conciliación familiar.

La orden autonómica que regula el funcionamiento de los centros educativos de Infantil y Primaria recoge que el profesorado tiene que incorporarse a los centros el 1 de septiembre, y cumplir la jornada establecida hasta el 30 de junio, para realizar las tareas que tiene encomendadas, asistir a las reuniones previstas y elaborar las programaciones, memorias y proyectos regulados en el Reglamento Orgánico.