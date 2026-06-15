Sookie necesita un hogar en Alicante: tiene 9 años y no entiende por qué ha vuelto a las jaulas

Sookie tiene 9 años y necesita un hogar. La perra se encuentra en La Nucía, en la provincia de Alicante, y su situación ha movilizado a quienes intentan encontrarle una familia que pueda darle la tranquilidad que necesita.

Según el llamamiento difundido para ayudarla, Sookie ha pasado por momentos muy difíciles. La han atacado dos veces en parques, estuvo muy enferma y después pudo estar en una casa de acogida. Ahora, al regresar a las jaulas, no entiende qué está ocurriendo.

Una perra cariñosa y vulnerable

Quienes la conocen la describen como una perra muy cariñosa. Sin embargo, su edad y su estado la hacen especialmente vulnerable dentro de la protectora, donde otros perros pueden verla como mayor y débil.

Por eso se busca para ella un hogar tranquilo, responsable y paciente, capaz de ofrecerle seguridad, cuidados y una rutina estable. Sookie no necesita solo un espacio: necesita sentirse protegida después de una etapa complicada.

Llamamiento desde La Nucía

El caso de Sookie se suma al de muchos animales mayores que esperan una oportunidad en protectoras y centros de acogida. En su caso, la urgencia está marcada por su edad, su carácter sensible y el impacto que puede tener para ella volver a vivir entre jaulas tras haber pasado por una acogida.

El llamamiento pide ayuda para encontrarle una familia, aunque también se busca difusión para que su historia llegue al mayor número posible de personas.

Adoptar a un animal mayor implica compromiso, pero también puede convertirse en una de las decisiones más agradecidas: muchos perros sénior solo necesitan calma, cariño y una segunda oportunidad para volver a confiar.