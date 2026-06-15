La Aemet avisa de temperaturas en ascenso y posibles chubascos en Alicante: hasta 35 grados este lunes

Alicante comienza la semana con temperaturas al alza y un tiempo típicamente veraniego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes 15 de junio una jornada dominada por el sol en buena parte de la provincia, aunque la evolución de nubes durante la tarde podría dejar algún chubasco aislado en zonas del interior.

El principal cambio respecto a días anteriores será el ligero ascenso de las temperaturas. Los termómetros volverán a ganar algunos grados tanto en la costa como en el interior, reforzando la sensación de calor durante las horas centrales del día.

La estabilidad seguirá siendo la nota dominante en la mayor parte del territorio. Los cielos permanecerán poco nubosos durante buena parte de la jornada, aunque a partir del mediodía crecerán nubes de evolución en las comarcas interiores. La Aemet no descarta que este desarrollo nuboso pueda acabar dejando algún chubasco aislado durante la tarde, especialmente en áreas montañosas.

En el litoral, el ambiente será plenamente veraniego, con muchas horas de sol y temperaturas elevadas, aunque la entrada de brisas de componente sureste durante las horas centrales ayudará a suavizar ligeramente la sensación térmica junto al mar.

El viento soplará flojo a moderado de componente oeste durante la mañana y tenderá a sureste a partir del mediodía. Esta configuración favorecerá una jornada estable en la costa, mientras que en el interior contribuirá al desarrollo de nubosidad durante la segunda mitad del día.

El tiempo en Alicante

Alicante arrancará la semana con una jornada plenamente veraniega y temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados. El sol dominará durante buena parte del día, aunque aparecerán algunos intervalos nubosos sin mayores consecuencias y con una probabilidad de lluvia muy baja.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 29 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 30. El ambiente será cálido durante las horas centrales, mientras que la entrada de la brisa de levante ayudará a suavizar ligeramente el calor junto al litoral durante la tarde.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este lunes una de las jornadas más cálidas de la provincia, con temperaturas que volverán a alcanzar los 32 grados. El ambiente será plenamente veraniego durante buena parte del día, aunque la evolución de nubes podría dejar algún chubasco aislado durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 32 grados, con una sensación térmica que podrá llegar a los 33. La probabilidad de lluvia aumentará en las horas centrales, aunque de producirse sería de forma puntual y muy localizada. Tras ese posible episodio, el sol volverá a imponerse al final de la jornada.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará este lunes de una jornada plenamente estable y marcada por el sol de principio a fin. La ciudad quedará al margen de la nubosidad de evolución prevista en algunas zonas del interior y mantendrá un ambiente muy agradable junto al mar.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados, con calor moderado durante las horas centrales y noches suaves. La influencia del Mediterráneo seguirá conteniendo los termómetros, dejando un ambiente más llevadero que en municipios del interior y del sur de la provincia.

El tiempo en Elda

Elda afrontará este lunes una jornada muy calurosa, con temperaturas que volverán a superar los 30 grados y un ambiente plenamente veraniego durante las horas centrales. Sin embargo, será también una de las zonas donde habrá más opciones de ver crecer nubes de evolución durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 33 grados, situando al municipio entre los más cálidos de la provincia. La Aemet no descarta que esa nubosidad deje algún chubasco o tormenta aislada en el interior durante la segunda mitad del día, aunque se trataría de fenómenos muy localizados y de corta duración.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja arrancará la semana con una jornada cálida y estable, marcada por el predominio del sol y algunas nubes pasajeras durante las horas centrales del día. Aunque existe una ligera probabilidad de lluvia, el riesgo de precipitaciones será muy bajo y no se esperan cambios significativos en el estado del tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 30 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 32 debido a la elevada humedad característica del litoral sur. La brisa de levante volverá a hacer acto de presencia durante la tarde, ayudando a suavizar el ambiente junto al mar pese al calor de las horas centrales.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a convertirse este lunes en uno de los puntos más calurosos de toda la provincia. Los termómetros alcanzarán los 35 grados en la Vega Baja, consolidando un ambiente plenamente veraniego y muy cálido durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 35 grados, con una sensación térmica que podrá llegar a los 36. Además del calor, la evolución de nubes durante la tarde podría dejar algún chubasco o tormenta aislada en el entorno del sur de Alicante. Aun así, el sol seguirá siendo el gran protagonista de la jornada.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá este lunes una jornada plenamente veraniega, con temperaturas que volverán a superar los 30 grados y cielos dominados por el sol durante gran parte del día. Aun así, la formación de nubosidad de evolución en las montañas podría dejar algunos intervalos nubosos durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 31 grados, con un ambiente cálido pero algo más suave que en otras zonas del sur de la provincia. La probabilidad de lluvia será baja, aunque la Aemet no descarta algún chubasco aislado y muy localizado en áreas del interior durante las horas de mayor desarrollo nuboso.

El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará este lunes de una jornada estable y muy agradable, con predominio del sol durante gran parte del día y temperaturas claramente veraniegas. La localidad quedará al margen de los posibles chubascos de evolución previstos en zonas del interior de la provincia.

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Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 31 grados, con un ambiente cálido durante las horas centrales y una sensación más suave junto al mar gracias a las brisas. A última hora aumentará algo la nubosidad en el litoral norte, aunque sin riesgo de precipitaciones y con una noche templada para cerrar la jornada.