Un accidente y un vehículo detenido colapsan la A-70 a la altura del túnel de Sant Joan

La A-70 registra una mañana complicada este martes 16 de junio en el entorno de Sant Joan d’Alacant y Mutxamel. La Dirección General de Tráfico informa de varias incidencias en esta autovía, entre ellas un accidente, congestión y un vehículo detenido, mientras un testigo apunta a problemas de circulación en el túnel de Sant Joan.

Según la DGT, una de las incidencias se localiza en el punto kilométrico 8 de la A-70, en sentido creciente hacia Murcia, dentro del término municipal de Sant Joan d’Alacant. El aviso figura activo desde las 08:39 horas y la causa indicada es un accidente.

Maniobras peligrosas en el túnel de Sant Joan

Un testigo informó a las 09:00 horas de que el túnel de Sant Joan llevaba cerrado unos 20 minutos y que algunos vehículos estaban "dando la vuelta en sentido contrario" ante la retención

El túnel de Sant Joan forma parte de la A-70, la circunvalación de Alicante, y atraviesa los términos municipales de Sant Joan d’Alacant y Mutxamel. Se trata de un falso túnel de 1.840 metros cuya entrada se sitúa aproximadamente en el punto kilométrico 5.

Congestión y vehículo detenido en la A-70

Además del accidente notificado en Sant Joan d’Alacant, la DGT informa de congestión entre los puntos kilométricos 5,0 y 5,9 de la A-70, un tramo que se corresponde con el túnel de Sant Joan, en sentido creciente hacia Alicante. La incidencia afecta a todos los carriles, tiene nivel de servicio amarillo y está activa desde las 09:09 horas.

A esta situación se suma un vehículo detenido en el punto kilométrico 6,2 de la A-70, también en sentido creciente y orientación suroeste, dentro del término municipal de Mutxamel. Este aviso figura desde las 09:12 horas.

Incidente resuelto en El Bacarot

Las incidencias en el entorno del túnel de Sant Joan se producen después de otro problema registrado a primera hora en la A-70 a su paso por El Bacarot.

La DGT informó a las 07:48 horas de un alcance en sentido Alicante capital que provocaba retenciones de dos kilómetros. Posteriormente, Tráfico comunicó que el incidente en El Bacarot había quedado resuelto.

Retenciones en ambos sentidos de la A-70

Durante la mañana, la DGT también ha informado de congestión en otros tramos de la A-70 a su paso por Alicante. En sentido creciente hacia Alicante, la incidencia afectaba a todos los carriles entre los puntos kilométricos 13,4 y 14,9 desde las 07:49 horas, con nivel de servicio amarillo.

También se registraban problemas de circulación entre los kilómetros 12,8 y 10,5, en sentido decreciente hacia Valencia, desde las 07:48 horas. En este caso, la causa indicada también era congestión y estaban afectados todos los carriles.

Los radares del túnel de San Juan se ponen las botas / Alex Domínguez

Precaución en los accesos a Alicante

La acumulación de incidencias puede provocar demoras en la A-70, especialmente en el entorno de Sant Joan d’Alacant, Mutxamel y los accesos a Alicante.

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Se recomienda consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento, buscar rutas alternativas si es posible y circular con especial precaución en los tramos afectados.