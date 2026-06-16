La acusación particular pide a la jueza de Les Naus que cite a declarar al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante

El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, podría tener que dar ante el juzgado que instruye las polémicas adjudicaciones de Les Naus las explicaciones que ha hurtado a la comisión de investigación de la casa en la que desde hace más de dos décadas viene ejerciendo como secretario accidental.

Esto ocurrirá si la magistrada Amparo Rubio atiende la petición que en este sentido ha planteado la acusación particular que en representación del PSOE están ejerciendo la portavoz del grupo municipal, Ana Barceló, y a la concejala Silvia Castell.

En un escrito firmado por los letrados Fernando Cazorla y María del Carmen Díaz, esta acusación solicita a la jueza la declaración como testigo del vicesecretario después de que se haya tenido constancia, por correos electrónicos incorporados a la causa, de las indicaciones que el alto funcionario dio a la técnica que detectó las anomalías para que eliminara de su informe oficial sobre el escándalo nombres y cargos de las personas del Ayuntamiento vinculadas directamente o a través de familiares al residencial.

Sin mención al Ayuntamiento

En este documento, firmado por la jefa Patrimonio, Paloma Romero, y que sirvió de base para la denuncia que el Ayuntamiento presentó en la Fiscalía Anticorrupción además del PSOE, Sumar y la Generalitat, tampoco aparece la mención que sí se hacía constar en escritos previos, considerados provisionales, a la falta de control ejercida por el gobierno de Barcala para garantizar la transparencia e igualdad en el acceso a las viviendas protegidas.

Una prueba de las “sugerencias” se encuentran en un correo fechado el 30 de enero, un día después de que este diario destapara el asunto, donde Romero le dice a Pascual: “Buenos días, Germán: Estamos los cuatro dedicados a este tema. El expediente es largo y tengo a dos sacando nombres. Te vamos a enviar los técnicos y políticos del Ayuntamiento y los externos, indicando el cargo. El informe inicial lo estamos modificando, ese irá sin nombres ni cargos, tal cual me pediste. Cualquier cosa me dices. Tardaremos un poco más de lo que yo quisiera, pero en un rato lo tienes todo”. Pero no es el único.

Expedientes a funcionarios

La declaración del vicesecretario no es la única petición que el grupo municipal socialista plantea a la magistrada. En el mismo escrito reclama también que el Ayuntamiento aporte los expedientes de información reservada que el alcalde, Luis Barcala, abrió a tres funcionarios: María Pérez-Hickman, la directora general que dimitió horas después de que se desvelara que sus dos hijos y un sobrino tienen pisos en Les Naus, pero que sigue como jefa de Contratación y de la que ahora se ha sabido que urgió al Ayuntamiento para que diera la licencia de obras a la cooperativa; y a los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, ambos también adjudicatarios de viviendas protegidas. Lloret es la mujer del funcionario de Vivienda encargado de dar luz verde a los visados, incluido el de ella.

Los cuatro funcionarios están imputados junto a la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, al gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, y a ocho de propietarios de pisos en el residencial de La Condomina, en ellos el suegro de la exconcejala.

Los socialistas quieren conocer igualmente el contenido y las conclusiones del informe que, en busca de posibles filtraciones, se abrió al servicio de Plusvalías.