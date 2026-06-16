Alicante retoma los trámites para la nueva comandancia de la Guardia Civil en Rabasa por el doble de precio
El Ayuntamiento aprueba el proyecto de reurbanización del entorno tras la "fuga" de la anterior responsable en 2022 y prevé invertir 1,98 millones en las obras necesarias para poder permutar la parcela con el actual edificio de la Benemérita en la calle San Vicente
Nueva oportunidad para las obras que deben dar lugar a la nueva comandancia de la Guardia Civil en Rabasa. Un trámite que, de completarse, pondría fin a treinta años de negociaciones y permitiría al Ayuntamiento de Alicante convertirse en propietario del actual edificio de la Benemérita en la calle San Vicente. Los trabajos, paralizados desde 2022, se retomarán por el doble del presupuesto original.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el proyecto de finalización de las obras de reurbanización en la parcela donde pretende ubicarse la futura comandancia, entre la avenida de Jaime I y las calles padre Villafranca y Pilar de la Horadada. Los trabajos ya se iniciaron en 2022, con un presupuesto total de 832.771 euros y un plazo de ejecución de seis meses, pero terminaron abandonados por las mercantiles responsables (la UTE formada por Sigma Infraestructuras y Triturados Ylorci) debido a problemas económicos.
Detalles de las obras
Ahora, el proyecto de conclusión de la obra validado por el Consistorio plantea elevar el presupuesto original hasta superar 1,98 millones de euros. La urbanización prevista contemplaba también en el proyecto la creación de una nueva calle peatonal de diez metros de anchura en la avenida Jaime I que cierre la parcela por el oeste. A su vez, se preveía dotar de continuidad al carril bici de la zona, instalándose alumbrado público con luces LED y habilitándose una red de riego automatizada para la jardinería del entorno.
La aprobación del renovado proyecto por parte de la Junta de Gobierno Local abre ahora la puerta a que el Ayuntamiento pueda iniciar de nuevo el proceso de licitación para adjudicar las obras de reurbanización en el entorno.
Previamente, al inicio de los trabajos que fueron suspendidos en 2022, hubo un acuerdo entre el Consistorio alicantino y el Ministerio del Interior, que recoge una permuta en la que Alicante cede 26.297 metros cuadrados de suelo público y, a cambio, recibe el edificio y el solar de la actual sede de la Comandancia (denominada Hospital del Rey) situada en el número 52 de la calle San Vicente.
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