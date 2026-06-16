El Ayuntamiento de Alicante asegura que no existen más correos electrónicos sobre el caso de Les Naus

El Ayuntamiento de Alicante no envió a la jueza que investiga las adjudicaciones de Les Naus más correos electrónicos porque, sencillamente, no existen. Es lo que defiende el ejecutivo municipal de Luis Barcala: que la jefa de Patrimonio (quien alertó de posibles conflictos de interés) y el vicesecretario municipal (a cargo de la investigación interna por orden del alcalde) no cruzaron comunicación alguna entre el 15 de enero y el 26 del mismo mes.

Aunque la magistrada había solicitado los emails entre ambos empleados públicos de la segunda quincena de enero, el equipo de gobierno dio traslado únicamente de mensajes fechados entre los días 26 y 31, lo que dio origen a un nuevo requerimiento judicial, en el que se reitera la reclamación de todos los correos. Sin embargo, desde el ejecutivo de Luis Barcala señalan que se ha enviado aquello de lo que se dispone.

"Su señoría pidió los correos de un plazo concreto y se enviaron los de ese plazo, incluso más de lo que se pidió", ha apuntado el vicealcalde y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar. "Evidentemente, hay días en los que no hay correos, por lo que no se envían correos de los días en los que no hubo. Se le va a comentar a la jueza que no se le envían porque en esos días que ella pide no hay emails", ha añadido el edil popular.

Lagunas

La solicitud de la magistrada partió de la declaración como testigo de la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, quien advirtió en el Ayuntamiento de posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas de Les Naus. El aviso llegó mediante un primer documento sin firmar, en el que se apuntaba hacia personas concretas (Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto) al tiempo que se advertía de una posible responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante.

Tras la apertura del expediente de averiguación interno, justo cuando Alcaldía tuvo constancia de que INFORMACIÓN desvelaría la noticia que destapó el escándalo, la funcionaria hizo llegar un segundo informe prácticamente calcado del primero, aunque eliminando las alusiones a los posibles implicados y suprimiendo también la advertencia al Consistorio, según ella misma afirmó, por orden de Germán Pascual.

Sin embargo, la ausencia de más comunicaciones (como defiende el ejecutivo del PP) deja en el aire cuestiones fundamentales para esclarecer lo ocurrido con el escándalo de las viviendas protegidas, como el hecho de cuándo, por qué medio y a qué personas advirtió la jefa de Patrimonio de las posibles irregularidades detectadas. Entre los emails facilitados, únicamente se encuentran conversaciones relativas al informe definitivo, pero no se incorpora ni la advertencia inicial (que tuvo lugar, teóricamente, el 15 de enero) ni el borrador en el que se mencionaba expresamente a la concejala Rocío Gómez, a María Pérez-Hickman y a Francisco Nieto.