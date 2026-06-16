El belén gigante de Alicante se queda en casa hasta 2028

El futuro del Belén Monumental de Alicante ya está asegurado. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la adjudicación del contrato para el montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración de las seis figuras que componen este nacimiento gigante, garantizando así su adjudicación a José Manuel García Esquiva, conocido artísticamente como "Pachi", al menos hasta enero de 2028.

El acuerdo da luz verde a la contratación de "Pachi", quien se encargará de la gestión integral de las figuras por un importe de 113.395 euros, IVA incluido. El contrato tendrá vigencia desde su formalización hasta el 15 de enero de 2028 e incorpora la posibilidad de una prórroga de dos años más. La adjudicación permitirá asegurar la conservación y puesta a punto de las seis figuras que integran el portal monumental, convertido en uno de los principales reclamos de la Navidad alicantina. El contrato incluye tanto las labores de instalación y retirada cada campaña como su transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración cuando resulte necesario.

Una batalla administrativa de meses

El proceso para garantizar la continuidad del belén monumental comenzó en julio de 2025, cuando el Ayuntamiento sacó a licitación el contrato para el montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración de las seis figuras gigantes que componen el nacimiento instalado cada Navidad en la plaza del Ayuntamiento. La primera licitación, lanzada en julio de ese año con un presupuesto de 105.000 euros, quedó desierta.

Ante esa situación, el Ayuntamiento reformuló el contrato y volvió a licitarlo en diciembre de 2025 con un presupuesto ampliado hasta los 114.000 euros. Esa segunda convocatoria sí atrajo ofertas y terminó con Iluminart como adjudicataria provisional tras presentar una propuesta económica inferior a la de "Pachi".

Sin embargo, durante la revisión de la documentación, la mesa de contratación detectó deficiencias en la acreditación de la solvencia de la empresa. Entre otros aspectos, el Ayuntamiento entendió que la actividad de la mercantil no estaba directamente relacionada con el almacenamiento y conservación de obras artísticas de gran formato y que tampoco había presentado toda la documentación económica requerida para garantizar el cumplimiento del contrato.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó el recurso presentado por la empresa y levantó la suspensión del procedimiento, permitiendo continuar con la tramitación.

Una vez revisada la documentación aportada por José Manuel García Esquiva "Pachi" y acreditada finalmente la solvencia exigida en los pliegos, la Mesa de Contratación propuso su adjudicación definitiva, una propuesta que ahora ha sido ratificada este martes por la Junta de Gobierno Local, lo que garantiza la continuidad del servicio en manos de su creador hasta al menos 2028.