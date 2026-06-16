Osteoporosis y tratamientos contra el cáncer: una relación esperada

El aumento de la esperanza de vida de la población y los avances médicos que han permitido mejorar significativamente la supervivencia de pacientes con cáncer, trasplantes de órganos y enfermedades inflamatorias crónicas están teniendo un efecto indirecto sobre la salud ósea. Cada vez más personas desarrollan osteoporosis o presentan un mayor riesgo de sufrir fracturas por fragilidad como consecuencia tanto del envejecimiento como de determinados tratamientos necesarios para combatir estas patologías.

La osteoporosis se enmarca dentro de la patología reumática y musculoesquelética, que se han convertido en la primera causa de consulta en Atención Primaria en la provincia de Alicante. Una de cada cuatro visitas al médico de Familia es ya por estas enfermedades.

Esta realidad ha centrado la II Jornada Formativa de Osteoporosis para Atención Primaria, celebrada en el Hospital General Universitario Doctor Balmis y organizada por la Sección de Reumatología del centro y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial). El encuentro reunió a cerca de 200 profesionales sanitarios de distintos departamentos de salud de la provincia con el objetivo de actualizar conocimientos sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad considerada uno de los principales problemas de salud pública relacionados con el envejecimiento.

La patología reumática y musculoesquelética es la primera causa de consulta en Atención Primaria

Incidencia creciente

La jefa de Sección de Reumatología del Hospital Doctor Balmis y directora científica de Isabial, la doctora Paloma Vela, explica que la osteoporosis es una patología de elevada prevalencia y con una incidencia creciente, estrechamente vinculada a los cambios demográficos y a la evolución de la medicina moderna.

Según destaca, el incremento de la esperanza de vida supone que cada vez más personas alcancen edades en las que la pérdida de masa ósea es más frecuente. A ello se suma el uso creciente de tratamientos imprescindibles para enfermedades graves como el cáncer, los trasplantes o numerosas patologías inflamatorias crónicas que, aunque resultan fundamentales para la supervivencia y el control de estas enfermedades, pueden tener efectos adversos sobre el hueso.

Hay herramientas diagnósticas cada vez más precisas y de tratamientos eficaces que permiten prevenir o reducir el riesgo de fracturas Paloma Vela — Jefa de sección de Reumatología del Hospital Doctor Balmis y directora científica de Isabial

La especialista subraya que esta situación plantea nuevos retos para el sistema sanitario, ya que obliga a reforzar las estrategias de prevención y detección precoz de la osteoporosis en pacientes que tradicionalmente no eran considerados grupos de riesgo prioritarios.

"La osteoporosis sigue representando un importante problema de salud pública por su elevada frecuencia y por las graves consecuencias que pueden derivarse de las fracturas por fragilidad. Sin embargo, disponemos de herramientas diagnósticas cada vez más precisas y de tratamientos eficaces que permiten prevenir o reducir significativamente el riesgo de fracturas", señala Vela.

Jornadas formativas para médicos en osteoporosis / INFORMACIÓN

Impacto social

Esta dolencia se caracteriza por una disminución de la densidad y calidad del hueso que incrementa el riesgo de fracturas ante traumatismos mínimos o incluso de forma espontánea. Se trata de una enfermedad silenciosa que en muchos casos no presenta síntomas hasta que se produce la primera fractura.

Los datos expuestos durante la jornada reflejan la magnitud del problema. La enfermedad afecta aproximadamente al 26 % de las mujeres mayores de 50 años y al 4,8 % de los hombres de la misma edad. Además, se estima que una de cada tres mujeres sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida.

Las consecuencias de estas fracturas pueden ser especialmente graves en personas de edad avanzada. Las fracturas de cadera, por ejemplo, se asocian a elevados índices de hospitalización, dependencia funcional, pérdida de autonomía y mortalidad. Muchas personas no recuperan completamente su capacidad previa para realizar actividades cotidianas, lo que repercute directamente en su calidad de vida y genera una importante carga asistencial y social.

Los expertos reunidos en Alicante señalan que la prevención de estas fracturas constituye uno de los principales objetivos en el abordaje de la enfermedad y una de las estrategias más eficaces para reducir el impacto sanitario de la osteoporosis.

Atención Primaria

La jornada ha permitido revisar las últimas recomendaciones clínicas y compartir experiencias entre especialistas hospitalarios y profesionales de Atención Primaria, considerados una pieza clave en la detección precoz de la enfermedad.

Entre los asuntos abordados destacan la identificación de pacientes con riesgo elevado de fractura, la interpretación de pruebas diagnósticas, la toma de decisiones terapéuticas en consulta y las estrategias más eficaces para el seguimiento de los pacientes.

Los participantes han analizado también las nuevas opciones terapéuticas disponibles y las recomendaciones más recientes para personalizar los tratamientos en función de las características de cada paciente y de su riesgo de fractura.

La actualización continua resulta especialmente importante en una patología que experimenta constantes avances científicos y en la que la aparición de nuevas evidencias obliga a revisar periódicamente los protocolos de actuación.

La salud ósea debe cuidarse durante toda la vida mediante una alimentación equilibrada rica en calcio y vitamina

El papel de la Enfermería

Además, se ha celebrado un taller práctico específico para profesionales de Enfermería, reforzando así el papel de estos profesionales en el manejo integral de la osteoporosis.

La actividad se ha centrado en aspectos como la educación sanitaria, la promoción de hábitos saludables, la mejora de la adherencia a los tratamientos y la prevención de complicaciones, elementos fundamentales para lograr un adecuado control de la enfermedad a largo plazo.

Los organizadores destacan que el éxito de los tratamientos no depende únicamente de la prescripción médica, sino también de la implicación de los pacientes en el seguimiento de las recomendaciones terapéuticas y preventivas, un ámbito en el que la labor de Enfermería resulta esencial.

Prevención

Los especialistas recuerdan que la salud ósea debe cuidarse durante toda la vida mediante una alimentación equilibrada rica en calcio y vitamina D, la práctica regular de ejercicio físico, una adecuada exposición solar y la prevención de caídas, especialmente en las personas mayores.

Con una participación cercana a los 200 profesionales y una creciente relevancia en el ámbito sanitario, esta jornada se consolida como un foro de referencia para impulsar la formación continuada y mejorar la atención a una enfermedad cuyo impacto seguirá creciendo en los próximos años debido al envejecimiento de la población y al aumento de la supervivencia de pacientes con patologías complejas.