El Consell aprueba cambios en las adjudicaciones de viviendas protegidas tras el escándalo de Les Naus

Las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas relacionadas con instituciones gobernadas por el PP en el residencial Les Naus de Alicante, escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, ha derivado en una modificación legal impulsada por el propio Consell.

Esta voluntad la transmitieron después de que estallara el caso, y este martes el ejecutivo autonómico ha celebrado un pleno extraordinario para aprobar la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, norma que se aprueba con la activación en sede parlamentaria de las cuentas, que aún tienen que pasar por las Cortes y que previsiblemente aprobarán el PP y Vox en el pleno que se celebrará los días 21 y 22 de julio.

Antes de llegar a esta votación definitiva, este martes el Consell ha dado un paso más para alcanzar este objetivo con la aprobación del anteproyecto. Y buena parte de su contenido versa en materia de vivienda, en concreto con la normativa para la adjudicación de viviendas protegidas, especialmente discutida desde que el escándalo de Les Naus.

El promotor estará obligado a presentar la “propuesta de sistema de comercialización y selección para la adjudicación de las viviendas”

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha comparecido ante los medios tras el pleno para detallar las modificaciones, que se hacen sobre el decreto 180/2024 que el Consell aprobó en esta legislatura, cuando aún era presidente Carlos Mazón.

Ahora, el departamento que dirige Susana Camarero añade un apartado en el artículo 18 y otro en el 19 que obliga al promotor a presentar la “propuesta de sistema de comercialización y selección para la adjudicación de las viviendas”, en las que se incluye “al menos” un sistema de inscripción y registro de solicitudes, los “criterios de baremación aplicables, en su caso”, y los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento del principio de publicidad. La modificación, ha dicho Camarero, se aplica en las viviendas de protección pública o de colaboración público-privada y con una nueva web del Plan Vive, título del programa de vivienda del Consell, “donde estará toda la información de cada una de las promociones que tienen que ver con el plan”.

Más cambios

En paralelo a esto, a través de nuevos añadidos en el artículo 43, el control de la administración se hace más exhaustivo. Se crea una “comisión de valoración” para “verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso a las viviendas de protección pública”. Será el órgano colegiado al que corresponderá supervisar el expediente de solicitud del visado.

Pleno extraordinario del Consell celebrado este martes. / INFORMACIÓN

La comisión estará formada por un presidente, un secretario y un vocal designados por la Dirección General “entre el personal del servicio territorial”. De las reuniones se levantará acta, y podrá realizar “todas las actuaciones que considere oportunas para determinar, conocer y comprobar los datos sobre los que tenga que pronunciarse”, especialmente en lo vinculado al acceso a las viviendas de protección pública (requisitos de acceso y requisitos económicos).

En los cambios del artículo 47 se establece que el promotor deberá presentar ante los servicios territoriales de vivienda “los contratos de compraventa o arrendamiento para su visado de acuerdo con la lista o listas de personas interesadas seleccionadas”, y se adjuntará “constancia del anuncio de apertura de plazo de inscripción de la promoción y copia de un libro de registro”. Aspectos, estos últimos, que no se contemplaban en la anterior normativa, como tampoco el control que se le cede a la nueva comisión en otros puntos, como el del artículo 48, donde se indica que el nuevo órgano debe avalar los visados en caso de segundas y posteriores compraventas y arrendamientos de las viviendas protegidas.

El arraigo no dispondrá en el decreto de una temporalidad definida del empadronamiento o de alguna concreción que lo defina con claridad

Cabe recordar que en la Comunidad Valenciana un piso de estas características pierde su protección en un plazo máximo de 15 años en el caso de las viviendas para menores de 35 años, en no más de 20 años en las viviendas edificadas sobre un suelo no vinculado a vivienda de protección pública por el planteamiento urbanístico o en no más de 30 años en el caso de los pisos de protección general.

El “arraigo”

Otra de las novedades que incorporará la Ley de Acompañamiento es la introducción del denominado “arraigo”, palabra que utilizó el presidente Juanfran Pérez Llorca tres semanas después de que estallara el escándalo de Les Naus para proponer una modificación legal que priorizara el acceso a las viviendas protegidas de las personas con “vinculación territorial”. Este último término, y no el de “arraigo”, es el que se añade en el artículo 44, que apunta que en las promociones público-privadas sobre suelo público de titularidad municipal se podrá establecer esta baremación.

Sin embargo, la consellera ha puntualizado ante preguntas de los medios que la concreción del requisito lo establecerán “los propios promotores de acuerdo con los municipios”, ya que han sido “los alcaldes de distinto color político”, afirmaba Camarero, los que han solicitado esta medida. Por lo tanto, el “arraigo” no dispondrá en el decreto de una temporalidad definida del empadronamiento o de alguna concreción que lo defina con claridad.

Se marcan obligaciones como la publicidad en el diario de mayor difusión, en la web y un plazo de inscripción de al menos 30 días para cada promoción, para garantizar la accesibilidad universal, publicidad y concurrencia

A su vez, la consellera de Vivienda ha negado que este criterio tenga relación con la “prioridad nacional”, pregonada por Vox y en algunos casos asumida por el PP, ya que “no es una cuestión de origen o nacionalidad, sino de vinculación al territorio”, y no se convertirá, además, “en un elemento excluyente, sino de preferencia”. Para justificar este argumento ha recurrido a la Ley de la Función Social de la Vivienda que aprobó el Botànic, que “en su artículo segundo establece que las personas con vecindad administrativa en la Comunidad Valenciana que acrediten un mínimo de residencia de un año tienen derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada”.

Los promotores mantienen el control

Al margen de esto, el Consell amplía el artículo 44 del decreto, que es clave, el que regula la adjudicación de las viviendas y que hasta ahora se resuelve en una línea. Con los añadidos, se especifica que el Registro de Vivienda del Botànic y el procedimiento de adjudicación regulará las promociones impulsadas directamente por la administración. Pero en las promociones que tienen como promotor a una entidad privada, serán los promotores los que adjudiquen, como ocurre desde 2024.

Eso sí, se marcan algunas obligaciones negro sobre blanco. Entre ellas, la publicidad en el diario de mayor difusión, en la web y un plazo de inscripción de al menos 30 días para cada promoción, para garantizar la accesibilidad universal, publicidad y concurrencia.

Por último, los promotores deberán llevar también un libro registro electrónico por promoción par inscribir las solicitudes que se presenten. Las personas solicitantes podrán obtener un justificante de su inscripción como demandante; y el procedimiento de selección y baremación de solicitudes deberá estar a disposición de todos los solicitantes. Además, el promotor deberá publicar la lista de personas seleccionadas de acuerdo a los criterios de selección y baremación.