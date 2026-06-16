Un corte de luz deja sin suministro al entorno de la calle Gerona y Gabriel Miró
Iberdrola se encuentra trabajando en la zona dar solución a un problema de suministro que afecta a más de 600 clientes
Un corte de suministro eléctrico registrado este martes a las 20:30 horas ha dejado sin luz a más de 600 clientes en el entorno de las calles Gerona y Gabriel Miró.
Desde Iberdrola han indicado a INFORMACIÓN que los operarios de la compañía trabajan desde las 20:30 horas en la zona para localizar el origen de la avería y restablecer el servicio lo antes posible. Por el momento no se ha precisado una hora para la recuperación total del suministro que afecta tanto a viviendas como a comercios de la zona.
El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Calle Gerona y Adyacentes, Ebrahim Khalighy, ha indicado a este diario que todos los comercios de la zona han cerrado pasadas las 20:30 horas ante la imposibilidad de continuar con la venta y la atención al público. “Esperamos más de quince minutos por si volvía la luz, pero finalmente cerramos al ver que todo seguía oscuro”, ha señalado el comerciante.
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