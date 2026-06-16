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Un corte de luz deja sin suministro al entorno de la calle Gerona y Gabriel Miró

Iberdrola se encuentra trabajando en la zona dar solución a un problema de suministro que afecta a más de 600 clientes

La calle Gerona de Alicante, una de las principales del Centro Tradicional, en una imagen de archivo.

La calle Gerona de Alicante, una de las principales del Centro Tradicional, en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Un corte de suministro eléctrico registrado este martes a las 20:30 horas ha dejado sin luz a más de 600 clientes en el entorno de las calles Gerona y Gabriel Miró.

Desde Iberdrola han indicado a INFORMACIÓN que los operarios de la compañía trabajan desde las 20:30 horas en la zona para localizar el origen de la avería y restablecer el servicio lo antes posible. Por el momento no se ha precisado una hora para la recuperación total del suministro que afecta tanto a viviendas como a comercios de la zona.

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El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Calle Gerona y Adyacentes, Ebrahim Khalighy, ha indicado a este diario que todos los comercios de la zona han cerrado pasadas las 20:30 horas ante la imposibilidad de continuar con la venta y la atención al público. “Esperamos más de quince minutos por si volvía la luz, pero finalmente cerramos al ver que todo seguía oscuro”, ha señalado el comerciante.

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