Educación retoma la negociación con los sindicatos este jueves para evitar que el conflicto regrese en septiembre

La Conselleria de Educación ha convocado a los sindicatos del profesorado este jueves, a las 9.30 horas, a una nueva mesa de negociación. El punto a tratar será la inclusión educativa. Las cinco organizaciones sindicales que representan a los docentes volverán a sentarse con la Administración autonómica tras haber rechazado de manera unánime a firmar un acuerdo por considerar insuficientes las mejoras ofrecidas. Será la primera reunión que tenga lugar tras la suspensión temporal de la huelga indefinida del profesorado, después de que los representantes de los trabajadores insistieran en reabrir la negociación.

En la última cita del pasado jueves, STEPV, CC OO y UGT volvieron a tachar de «insuficientes» los recursos ofrecidos, y más después de que el 70 % profesorado que participó en la encuesta rechazara este punto y después de que solo el 22 % de los centros de educación especial que participó en las votaciones lo haya apoyado. CSIF también se negó, bajo la premisa de que la propuesta autonómica no garantiza la autoridad del profesorado, la asistencia jurídica de los docentes, reconocimiento de agresiones como accidente laboral, o la enfermería escolar. ANPE tampoco se sumó por falta de concreción en algunas medidas, sin calendarización o con un horizonte a largo plazo, los mismos argumentos que alegó en todas las votaciones.

La consellera de Educación y el secretario autonómico / INFORMACIÓN

En materia de inclusión educativa, la última oferta autonómica mantiene la creación de al menos 36 nuevas aulas UECO (que pasarán a tener ocho alumnos por clase, de 10 que hay ahora) durante el curso 2026-2027, lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales especializados en atención a la inclusión. Asimismo, se incrementará un 30 % el número de profesionales de Educación Social y se crearán entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje.

Las organizaciones sindicales también fueron unánimes a la hora de firmar un acuerdo sobre FP, infraestructuras, plantillas y ratios. Y es que tras cinco semanas de paro en las aulas, Educación solo logró sacar adelante tres acuerdos parciales, pero ninguno con el consenso de todos, los dos últimos fueron para simplificar la burocracia (con todas las fuerzas, salvo ANPE) y para «promocionar» el valenciano (solo con CSIF), unido al de la subida salarial del 25 de mayo con CSIF y ANPE,

El departamento de Carmen Ortí, que todavía no ha hecho público ningún documento previo al encuentro y, por tanto, no ha desvelado si realizará alguna nueva cesión, es consciente de que el conflicto educativo no ha finalizado y que la movilización podría retomarse en septiembre. Las asambleas docentes están preparando reuniones para definir cómo será la lucha docente en el próximo curso.

Los alumnos que necesitan apoyo educativo extra en las aulas crecen un 22 % en Alicante En las aulas de la Comunidad Valenciana conviven con el resto del alumnado 140.740 niños y niñas con algún tipo de necesidad de aprendizaje que requiere un apoyo específico. Tienen retraso madurativo, trastornos del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua, situación de vulnerabilidad socioeducativa, son superdotados o se han incorporado tarde al colegio. Así lo revela un estudio elaborado este curso por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Este tipo de escolares ha crecido un 22 % en los últimos siete años y ya representa el 17 % del alumnado total de las tres provincias, según los datos del curso 23-24. Sin embargo, el panorama todavía es peor en cuanto a la cifra de niños que presenta dificultades específicas para aprender, que incluyen algunos retrasos madurativos, la dislexia, algunos trastornos del lenguaje y la comunicación, la discalculia (dificultad para comprender las operaciones matemáticas y numéricas) y los trastornos de atención, entre otros. En este caso, el informe del sindicato advierte de que en la Comunidad Valenciana, los estudiantes con estos problemas duplican la media estatal y que han aumentado en más de un 100 % desde el curso 17-18.

La negociación entre los sindicatos y la conselleria hace dos semanas. / JM LOPEZ

A contrarreloj para septiembre

Frente a ello, la consellera insistió este lunes en que el diálogo "continúa abierto" y mostró su interés en "combinar la modalidad de continuar con las negociaciones y preparar el inicio de curso escolar".

Según ha confirmado a INFORMACIÓN el departamento de Carmen Ortí, hay dos mesas sectoriales convocadas esta misma semana. La primera ha sido este martes, a las 10 horas, sobre las enseñanzas artísticas para abordar las instrucciones del inicio de curso, así como cuestiones referentes a los acuerdos de la mesa de negociación.

De igual manera, también hay dos mesas sectoriales convocadas por semana para cuestiones referentes al procedimiento de inicio de curso (adjudicaciones, traslados, instrucciones...), se aprovechará, también, la presencia de las organizaciones sindicales para comentar aspectos relacionados con cada dirección general derivadas de los acuerdos presentados en la negociación. En cuanto a la calendarización, este martes hay una reunión para programar las siguientes semanas, según la conselleria.