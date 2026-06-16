El gobierno de Barcala descarta medidas contra Pérez-Hickman por su vinculación con el escándalo de Les Naus

El gobierno municipal de Luis Barcala asegura que "no está sobre la mesa" que María Pérez-Hickman deje de ser jefa de Contratación, pese a su vinculación con el escándalo de las viviendas protegidas. La funcionaria, que ya dimitió como directora general después de que INFORMACIÓN destapara el caso, ha vuelto a ser cuestionada después de que este diario haya publicado un correo electrónico en el que instaba a Urbanismo a agilizar los trámites para la construcción de la urbanización, de la que son vecinos dos hijos y un sobrino suyos.

"Es una cuestión que tendrá que dilucidarla quien corresponda aquí, en las Cortes o en el juzgado", ha apuntado este martes el vicealcalde, Manuel Villar, quien también ha descartado pronunciarse sobre el email de diciembre de 2022 en el que la ex directora general urgía al jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar, y a la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, a "no agravar más todavía" la situación de la cooperativa.

Pese a ello, Villar ha defendido una vez más a la funcionaria, que se mantiene como jefa de Contratación tras la publicación del escándalo por decisión del gobierno de Luis Barcala: "Puedo asegurar que es una persona que, en cualquier procedimiento que lleva, es agobiante en cuanto a que se diligencie lo antes posible en Contratación", ha indicado Villar. Sin embargo, los mensajes de Pérez-Hickman cuestionados por la izquierda, que pide su cese, no afectan al área coordinada por ella, como apunta Villar, sino que apremian a funcionarios de Urbanismo.

"Prisas" a Urbanismo

"Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía...), que está soportando dicha cooperativa. Intentemos no agravárselo más todavía nosotros. No hay que olvidar que es el propio Ayuntamiento el interesado en construir dichas viviendas de protección oficial desde hace más de tres años", defendió Pérez-Hickman a través de un correo electrónico dirigido al jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar, y a la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, fechado el 14 de diciembre de 2022.

Ese escrito es uno de los incorporados a la causa judicial, en la que se investigan las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas y que cuenta, por ahora, con quince imputados, entre ellos, la propia Pérez-Hickman, quien fue la primera en dimitir tras desvelar este diario las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas. La funcionaria dejó el cargo de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, aunque el alcalde todavía la mantiene al frente de Contratación como jefa de servicio.