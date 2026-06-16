Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Hogueras 2026Programa de HoguerasCaso Les NausAnálisis Toni CabotHoguera OficialMata logopeda de su hijo
instagramlinkedin

Educación

Grietas, baldosas rotas y riesgo de plagas: las "graves deficiencias" que afectan al comedor de un colegio de Alicante

El Sindic acusa al Ayuntamiento y a la conselleria de ser un "intolerable ejemplo de mala administración" al consentir problemas de seguridad alimentaria con menores

La cocina del colegio San Blas de Alicante donde el Defensor del Pueblo ha constatado problemas de salubridad

La cocina del colegio San Blas de Alicante donde el Defensor del Pueblo ha constatado problemas de salubridad / Pilar Cortés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
A. Fajardo

A. Fajardo

Grietas en los suelos de la cocina, baldosas rotas en paredes, desperfectos en techos y desagües, huecos que permiten la entrada de roedores y problemas estructurales sin resolver. Son algunas de las "deficiencias graves" que sacuden al colegio San Blas de Alicante, desde hace al menos tres años, unas anomalías que afectan de lleno a la calidad de un servicio escolar que han llegado hasta el Síndic de Greuges y que visibilizan otro caso de desidia en las infraestructuras educativas públicas alicantinas. El Defensor del Pueblo ha responsabilizado, a través de un informe demoledor, tanto al Ayuntamiento, como a la Conselleria de Educación de consentir unas condiciones que afectan a la higiene, la salubridad y la seguridad alimentaria de decenas de niños.

Los problemas en este centro educativo se remontan al año 2024, según el escrito firmado recientemente por Ángel Luna, e incluyen informes sanitarios sobre las "condiciones desfavorables" de las instalaciones educativas que datan de los ochenta. Entre otras cuestiones, en diferentes actas de la Inspección de Salud Pública consta que se llegó a alertar de la "presencia, o signos de la presencia de insectos o animales indeseables" o de la indicación expresa en informe de empresa de control de plagas de la "necesidad urgente de reparación de desagües para impedir la entrada de ratas", sin que conste actuación al respecto.

Uno de los techos del comedor y la cocina del colegio San Blas de Alicante

Uno de los techos del comedor y la cocina del colegio San Blas de Alicante / Pilar Cortés

Frente a este panorama, el Síndic es muy crítico con ambas administraciones y utiliza expresiones especialmente duras para describir una situación que llega a calificar de "un intolerable ejemplo de mala administración". Al mismo tiempo, Luna recuerda la obligación del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Educación "de primar, como interés principal el interés superior del menor".

Actuación urgente

Para ello, les reclama que actúen de forma coordinada y urgente, dejando al margen cualquier discrepancia competencial, e impulsen una colaboración efectiva que permita mejorar las infraestructuras del centro y proteger el derecho a la educación. Asimismo, les recomienda realizar una inspección conjunta y elaborar un informe técnico único que identifique las deficiencias existentes, determine las actuaciones necesarias para corregirlas, establezca qué administración es responsable de cada intervención y fije un calendario de ejecución.

Parte de la cocina del colegio San Blas donde el Sindic ha constatado &quot;deficiencias graves&quot;

Parte de la cocina del colegio San Blas donde el Sindic ha constatado "deficiencias graves" / Pilar Cortés

Al Ayuntamiento de Alicante le pide específicamente que priorice la subsanación de las deficiencias constructivas, de mantenimiento y de salubridad detectadas en la cocina y el comedor del CEIP San Blas, y que concrete una planificación con cronograma y dotación presupuestaria para ejecutar las obras necesarias, informando de ello a la comunidad educativa.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, a la Conselleria de Educación le solicita que realice un seguimiento efectivo de la situación para garantizar que el comedor escolar funciona en condiciones adecuadas y que valore, junto con el Ayuntamiento, la utilización de mecanismos de cooperación o convenios que permitan una intervención rápida y eficaz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: 'Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años
  2. Luto en las Hogueras de Alicante por la muerte de un conocido festero
  3. La consellera sobre la bajada de ratios que piden los sindicatos: 'Habría que construir al menos un tercio de los centros que hay ahora
  4. Pérez-Hickman apremió a Urbanismo a conceder la licencia de obras a Les Naus de Alicante: 'La cooperativa está soportando muchas circunstancias, intentemos no agravárselas más
  5. La degradación de la educación es tan grave que no vamos a conformarnos con unas pocas promesas
  6. El técnico de Vivienda imputado por Les Naus: 'Apliqué lo pactado sobre la unidad de convivencia, pero al estallar el escándalo mis jefes no me dejaron ni hablar
  7. Sindicatos acusan a la conselleria de presionar a los docentes para que asistan todo julio a los centros y esta lo niega
  8. El Ayuntamiento precinta dos bloques de apartamentos turísticos por operar sin licencia en Alicante

Grietas, baldosas rotas y riesgo de plagas: las "graves deficiencias" que afectan al comedor de un colegio de Alicante

Grietas, baldosas rotas y riesgo de plagas: las "graves deficiencias" que afectan al comedor de un colegio de Alicante

Olcina, climatólogo: "La gente tiene que protegerse para el eclipse del 12 de agosto y utilizar gafas especiales"

Olcina, climatólogo: "La gente tiene que protegerse para el eclipse del 12 de agosto y utilizar gafas especiales"

Este es el plan que activa la Generalitat ante el histórico eclipse del 12 de agosto... que deja fuera a Alicante

Este es el plan que activa la Generalitat ante el histórico eclipse del 12 de agosto... que deja fuera a Alicante

Hijo de paciente de cáncer de pulmón en Alicante: "Lo más preocupante es que el cirujano nos dijo que la lista de espera es de un mínimo de dos meses"

Hijo de paciente de cáncer de pulmón en Alicante: "Lo más preocupante es que el cirujano nos dijo que la lista de espera es de un mínimo de dos meses"

El Consell aprueba cambios en las adjudicaciones de viviendas protegidas tras el escándalo de Les Naus

El Consell aprueba cambios en las adjudicaciones de viviendas protegidas tras el escándalo de Les Naus

El gobierno de Barcala descarta medidas contra Pérez-Hickman por su vinculación con el escándalo de Les Naus

El gobierno de Barcala descarta medidas contra Pérez-Hickman por su vinculación con el escándalo de Les Naus

La Arribada del Foc encenderá las Hogueras con luz, música y pólvora

La Arribada del Foc encenderá las Hogueras con luz, música y pólvora

La izquierda pide a Barcala que aparte a María Pérez-Hickman de Contratación por su implicación en el escándalo de Les Naus en Alicante

La izquierda pide a Barcala que aparte a María Pérez-Hickman de Contratación por su implicación en el escándalo de Les Naus en Alicante
Tracking Pixel Contents