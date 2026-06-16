Grietas, baldosas rotas y riesgo de plagas: las "graves deficiencias" que afectan al comedor de un colegio de Alicante

Grietas en los suelos de la cocina, baldosas rotas en paredes, desperfectos en techos y desagües, huecos que permiten la entrada de roedores y problemas estructurales sin resolver. Son algunas de las "deficiencias graves" que sacuden al colegio San Blas de Alicante, desde hace al menos tres años, unas anomalías que afectan de lleno a la calidad de un servicio escolar que han llegado hasta el Síndic de Greuges y que visibilizan otro caso de desidia en las infraestructuras educativas públicas alicantinas. El Defensor del Pueblo ha responsabilizado, a través de un informe demoledor, tanto al Ayuntamiento, como a la Conselleria de Educación de consentir unas condiciones que afectan a la higiene, la salubridad y la seguridad alimentaria de decenas de niños.

Los problemas en este centro educativo se remontan al año 2024, según el escrito firmado recientemente por Ángel Luna, e incluyen informes sanitarios sobre las "condiciones desfavorables" de las instalaciones educativas que datan de los ochenta. Entre otras cuestiones, en diferentes actas de la Inspección de Salud Pública consta que se llegó a alertar de la "presencia, o signos de la presencia de insectos o animales indeseables" o de la indicación expresa en informe de empresa de control de plagas de la "necesidad urgente de reparación de desagües para impedir la entrada de ratas", sin que conste actuación al respecto.

Uno de los techos del comedor y la cocina del colegio San Blas de Alicante / Pilar Cortés

Frente a este panorama, el Síndic es muy crítico con ambas administraciones y utiliza expresiones especialmente duras para describir una situación que llega a calificar de "un intolerable ejemplo de mala administración". Al mismo tiempo, Luna recuerda la obligación del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Educación "de primar, como interés principal el interés superior del menor".

Actuación urgente

Para ello, les reclama que actúen de forma coordinada y urgente, dejando al margen cualquier discrepancia competencial, e impulsen una colaboración efectiva que permita mejorar las infraestructuras del centro y proteger el derecho a la educación. Asimismo, les recomienda realizar una inspección conjunta y elaborar un informe técnico único que identifique las deficiencias existentes, determine las actuaciones necesarias para corregirlas, establezca qué administración es responsable de cada intervención y fije un calendario de ejecución.

Parte de la cocina del colegio San Blas donde el Sindic ha constatado "deficiencias graves" / Pilar Cortés

Al Ayuntamiento de Alicante le pide específicamente que priorice la subsanación de las deficiencias constructivas, de mantenimiento y de salubridad detectadas en la cocina y el comedor del CEIP San Blas, y que concrete una planificación con cronograma y dotación presupuestaria para ejecutar las obras necesarias, informando de ello a la comunidad educativa.

Por su parte, a la Conselleria de Educación le solicita que realice un seguimiento efectivo de la situación para garantizar que el comedor escolar funciona en condiciones adecuadas y que valore, junto con el Ayuntamiento, la utilización de mecanismos de cooperación o convenios que permitan una intervención rápida y eficaz.