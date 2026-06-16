Hijo de paciente de cáncer de pulmón en Alicante: "Lo más preocupante es que el cirujano nos dijo que la lista de espera es de un mínimo de dos meses"

La situación de un alicantino de 67 años diagnosticado de cáncer de pulmón ha reabierto el debate sobre las listas de espera quirúrgicas y el cumplimiento de los plazos de atención para los pacientes con patologías vitales. Su familia denuncia que, más de un mes después de que el comité de tumores aprobara la intervención, todavía no han recibido una fecha para la operación, pese a tratarse de un caso de prioridad 1. Estos pacientes son aquellos que sufren cáncer o bien otra enfermedad grave por la que corre peligro su vida y necesitan ser intervenidos cuanto antes. El paciente ha firmado su inclusión en lista de espera que "verbalmente nos manifiestan que prevén de unos dos meses", explica su hijo Juanjo Guillén.

El hombre empezó a encontrarse mal a principios de año, con fiebre y sudores fríos por las noches, y problemas para caminar. Decidió ir al médico y le hicieron pruebas. A mitad de febrero sufrió una arritmia, estuvo en la UCI y los médicos la relacionaron con sus síntomas nocturnos. Le mandaron medicación para el corazón pero a las dos semanas volvió a encontrarse mal, le hicieron el 4 de abril una radiografía y vieron una mancha en el pulmón. En abril le realizaron un TAC que confirmó el nódulo y el 4 de mayo le ingresaron para hacerle una analítica avanzada, una broncoscopia y una biopsia. Esta ratificó que sufre cáncer, resultado que recibieron el 10 de mayo.

La familia ha presentado una queja formal solicitando la intervención "lo antes posible"

Es, por tanto, un paciente de prioridad 1, aquellos cuyo tratamiento o intervención quirúrgica, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días porque el pronóstico vital o la salud del paciente está comprometida. El objetivo de la Conselleria de Sanidad desde que empezó la legislatura, verbalizado en numerosas ocasiones por el conseller, Marciano Gómez, es darles prioridad.

El hijo del paciente con la queja interpuesta ante el Servicio de Atención e Información al Paciente del Hospital de Alicante / Héctor Fuentes

Desde mayo

La biopsia al hombre fue realizada en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante. Cuatro días después del diagnóstico, el 14 de mayo, el comité de tumores se reunió para aprobar la cirugía y el 28 del mismo mes el paciente fue recibido por el cirujano encargado de la intervención para explicarles en qué consistiría la cirugía de lobectomía del tumor maligno.

Fue en esa consulta cuando, según explica el hijo del afectado, se presentó otro revés. "Lo más preocupante fue que el propio cirujano nos dijo que la lista de espera para pacientes oncológicos era de un mínimo de dos meses", que se sumarían a mayo pues la biopsia se le hizo a principios de mes. "Lo que más nos llamó la atención es que nos dijeron que esa lista de espera viene por la reducción de presupuestos que Sanidad hace en verano por el cierre de quirófanos. Nos hemos informado con un abogado y por ley los pacientes de prioridad 1 debe ser intervenidos antes de un mes".

Guiillén sostiene que no busca ningún trato de favor sino denunciar una situación que consideran inexplicable e injusta. "No queremos que anticipen a mi padre por esta queja. Lo que queremos es denunciar que pacientes oncológicos de prioridad 1 tengan que estar en una lista de espera de un mínimo de dos meses. Estamos hablando de enfermedades en las que cada semana puede ser importante", señala.

Ante esta situación, han presentado un escrito de queja ante el Servicio de Información y Atención al Paciente (SAIC), en el que señalan que al afectado le fue detectado el tumor maligno tras biopsia de fecha 4 de mayo y que está en espera de cirugía. "Siendo prioridad 1, ha firmado la inclusión en lista de espera que verbalmente nos manifiestan que prevén unos dos meses". Solicitan que la intervención sea lo antes posible.

Gravedad

El caso contrasta con la política defendida por la Conselleria de Sanidad, que ha insistido en los últimos años en la necesidad de priorizar las intervenciones de mayor gravedad y reducir especialmente los tiempos de espera de los pacientes con riesgo vital o enfermedades graves.

Sin embargo, la familia considera que la realidad que están viviendo dista mucho de esos objetivos." Mi padre fue diagnosticado el 10 de mayo y estamos ya a mediados de junio sin fecha para entrar en quirófano. Lo único que tenemos es una cita con el anestesista para el 22 de junio, que suelen pedir las pruebas tres meses antes. Esperamos que no le tengan que repetir la biopsia porque se estarían gastando recursos para nada". En su opinión, "desde la Generalitat se está abandonando a las personas enfermas y poniendo en peligro su salud. Me gustaría saber si pueden firmar a todos esos pacientes que cuando les abran ese tumor no va a estar más extendido o que no va a haber ningún peligro por operar más tarde a personas con riesgo en su salud".

Me gustaría saber si pueden firmar a todos esos pacientes de cáncer en lista de espera que cuando les abran ese tumor no va a estar más extendido Juanjo Guillén — Hijo de paciente con cáncer

Según explica, el paciente continúa sufriendo síntomas importantes que afectan a su calidad de vida. "Lo que más me preocupa es que mi padre sigue teniendo fiebre por las noches. Por el día va más o menos, pero por las noches sufre escalofríos y dificultades para caminar. Mi madre tiene que ayudarle incluso para ir al baño. No está esperando una operación por comodidad. Me imagino que mucha gente estará así. Sabemos de algunos casos por amigos o gente conocida que ha tenido un cáncer, al que no dieron importancia, les operaron a lo mejor a las tres semanas o un mes, y de repente se encuentran con que está peor de lo que piensan".

La familia ha interpuesto una reclamación para que se solicite la operación lo antes posible / Héctor Fuentes

Menor actividad en verano

La familia también cuestiona las consecuencias de la reducción de actividad hospitalaria durante los meses de verano. Según su relato, durante la consulta médica se les trasladó que la disminución de recursos asistenciales podía influir en los tiempos de espera por el cierre de camas y de quirófanos. "Entendemos que los profesionales sanitarios tengan vacaciones, lo que tienen es que sustituirlos. No entendemos que una enfermedad tan grave tenga que esperar porque se reduce la actividad, aparte de que la gente sigue enfermando en verano".

Tras intentar presentar una reclamación formal, los familiares aseguran haberse encontrado también con dificultades administrativas."Fuimos a poner una queja y nos daban cita para el 22 de junio. Es una situación absurda: queríamos denunciar que iban tarde con una operación y nos daban tarde incluso para presentar la queja". Finalmente lograron formalizar la reclamación con la mediación de su centro de salud, que les facilitó un adelanto de la cita con el SAIP.