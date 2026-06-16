Los médicos de Alicante lo tienen claro: el sistema sanitario entra en estado crítico

La segunda jornada de huelga de médicos de esta semana para rechazar el estatuto marco y reclamar mejoras laborales y profesionales en un sistema sanitario que consideran que está en estado crítico ha tenido un seguimiento de cerca del 90 %, según los convocantes, y del 8,72 % según la Conselleria de Sanidad (en la provincia de Alicante, 6 % de media autonómica) en una jornada en la que han vuelto a producirse concentraciones y cortes de tráfico frente a varios hospitales de Valencia y Castellón.

"La elevada participación demuestra el compromiso de los médicos y el respaldo creciente de la ciudadanía a unas reivindicaciones que tienen como objetivo garantizar una asistencia sanitaria pública, accesible y de calidad para todos", subrayan desde el CESMCV, que convoca las protestas.

Cartel de la manifestación en Alicante / INFORMACIÓN

Manifestación en Alicante, este miércoles

El acto central de esta semana de movilizaciones, a las que están llamados cerca de 30.000 médicos, tendrá lugar este miércoles, día en el que el Sindicato Médico ha convocado sendas manifestaciones en las ciudades de València y Alicante, a las 18:30 horas, bajo el lema "Defiende la Sanidad pública que mereces".

En València, la manifestación en la que participarán médicos, facultativos y pacientes comenzará a las 18:30 horas ante la sede de la Conselleria de Sanidad y, tras pasar por la Delegación del Gobierno, concluirá ante el Palau de la Generalitat.

En el caso de Alicante, se iniciará en el Mercado Central y concluirá en la Casa de las Brujas tras pasar por la avenida Alfonso el Sabio en dirección a la plaza Luceros, según han informado los convocantes.

Además, han organizado para ese mismo día en Alicante un recorrido a bordo del "Autobús del cambio. Por la medicina, por los facultativos, por los pacientes", con un trayecto que comenzará y finalizará en el Colegio de Médicos de Alicante tras pasar por el Hospital de San Juan, centros de salud y el Hospital de Alicante.

Protesta hoy en el hospital Arnau de Vilanova de València / INFORMACIÓN

Cifras de seguimiento

Fuentes del Sindicato Médico han informado de que la segunda jornada de huelga de esta semana de junio "vuelve a estar marcada por una participación masiva de los facultativos" y el seguimiento se sitúa en cerca del 90%, "una cifra especialmente significativa teniendo en cuenta los elevados servicios mínimos impuestos, que oscilan entre el 75 % y el 100 % en los hospitales y alcanzan el 50 % en Atención Primaria".

Desde la Conselleria de Sanidad han informado de que el seguimiento de la huelga está siendo este martes del 6,08 % en la Comunidad Valenciana; por provincias, es del 8,72 % en la de Alicante, del 5,01 % en Valencia y del 3,69 % en Castellón.

Reivindicaciones

Los convocantes reclaman un marco normativo que "dignifique" la profesión médica, regule de manera justa las jornadas laborales y limite la sobrecarga asistencial.

Afirman que los médicos y facultativos están "agotados, maltratados y desprotegidos" y aseguran que la falta de profesionales, las jubilaciones previstas y la fuga de talento "están llevando al sistema sanitario a una situación crítica".

"Nos enfrentamos a plantillas insuficientes, sobrecarga estructural y condiciones laborales que impiden ejercer la medicina con dignidad", subrayan, y añaden: "Se nos obliga a trabajar en condiciones que ponen en riesgo nuestra salud y la de nuestros pacientes".

El modelo actual, afirman, "ha colapsado" y consideran que el nuevo marco normativo que se les plantea no soluciona nada: "Perpetúa jornadas abusivas, no reconoce nuestro tiempo de trabajo real, no garantiza la conciliación y no respeta la formación ni la responsabilidad que asumimos cada día".