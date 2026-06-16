El misterioso pájaro azul fotografiado bajo el castillo de Santa Bárbara en Alicante

Un pájaro azul, posado bajo el castillo de Santa Bárbara de Alicante, se ha convertido en una pequeña y enigmática aparición. La imagen, difundida por un usuario en X junto a un texto en inglés, juega precisamente con esa idea: “Dicen que los pájaros son mensajeros entre mundos”.

El mensaje continúa con tono casi literario: “Hoy, bajo el castillo de Santa Bárbara en Alicante, apareció un misterioso pájaro azul como si llevara una señal destinada a alguien. ¿El mensaje? Supongo que eso debe descubrirlo cada uno”.

La escena tiene todos los ingredientes para llamar la atención: un ave poco habitual, un color azul intenso y uno de los lugares más reconocibles de Alicante como fondo simbólico. Pero la pregunta que surge es evidente: ¿qué pájaro es realmente?

¿Podría ser una perdiz coquito blanco?

Una de las posibilidades es que se tratase de una perdiz coquito blanco, nombre común de Geotrygon leucometopia. Se trata de una paloma-perdiz endémica de La Española, especialmente vinculada a la República Dominicana, y considerada una especie amenazada.

La hipótesis resulta atractiva porque hablamos de una de las aves más singulares y bellas del Caribe. Sin embargo, no puede confirmarse esa identificación solo con la imagen.

La foto muestra un ave de tonos azulados, con aspecto de colúmbido, es decir, de la familia de palomas y tórtolas. Pero la perdiz coquito blanco no es una especie propia de España ni del Mediterráneo. Además, no tiene la frente blanca, rasgo que además le da nombre a esta especie. Su presencia natural en Alicante sería extraordinaria.

¿Una paloma torcaz?

La fotografía ha generado dudas entre algunos usuarios por la intensidad del color, que podría deberse al procesado de la imagen o a un retoque, por lo que conviene no dar por segura la identificación de la especie solo a partir de esta captura.

El azul eléctrico, el vientre muy blanco y la aparente zona clara alrededor del ojo no encajan del todo con una paloma torcaz sin manipulación.

Podría tratarse de una paloma exótica mantenida en cautividad, de un ejemplar escapado de algún aviario o colección privada, o incluso de otra especie de paloma azul tropical.

En algunas competiciones deportivas de palomas (como la colombofilia o el tiro), es común que se tiña temporalmente a las aves de colores para facilitar su identificación visual.

También hay que tener en cuenta que las fotografías pueden alterar mucho los colores. La luz, el enfoque, la cámara y el procesado pueden intensificar tonos que en directo se verían de otra manera.

¿O será acaso el pájaro que representaba el antiguo logo de Twitter, ahora X?