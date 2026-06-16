Pez araña en Alicante: 15 picaduras en lo que va de temporada en la playa del Postiguet

La temporada de playas acaba de arrancar en Alicante y ya deja una de las incidencias más habituales del verano en el litoral: las picaduras de pez araña. Solo en la playa de El Postiguet se han registrado 15 casos desde el inicio del servicio de salvamento y socorrismo de este año, una cifra que confirma la presencia de esta especie en la costa alicantina y que anticipa un posible incremento de intervenciones durante los meses más calurosos.

Desde el servicio de socorrismo de El Postiguet explican que las picaduras suelen aumentar conforme avanza el verano y se eleva la temperatura del agua. De hecho, agosto suele ser el mes con más incidencias relacionadas con este pez, que permanece semienterrado en la arena del fondo marino y provoca dolorosas heridas cuando es pisado accidentalmente por los bañistas.

Las 15 picaduras contabilizadas este año se han producido durante el periodo en el que las playas de Alicante han contado con vigilancia. El servicio de salvamento estuvo operativo durante la Semana Santa, entre el 28 de marzo y el 6 de abril, además de la jornada de Santa Faz, y desde el 1 de junio funciona de forma diaria hasta el 30 de septiembre. Posteriormente, a partir del 16 de septiembre, la cobertura se reduce a las principales playas, entre ellas El Postiguet y parte de San Juan, mientras que en octubre se mantiene durante los fines de semana.

Aunque las cifras registradas hasta ahora son moderadas, los antecedentes de años anteriores reflejan la importancia de este fenómeno. Según datos municipales, únicamente durante el mes de julio de 2025 las playas de Alicante acumularon 440 asistencias por picaduras de pez araña frente a 29 relacionadas con medusas. Esto supuso una media superior a las 15 intervenciones diarias y evidenció que este animal fue uno de los principales motivos de atención sanitaria en el litoral alicantino.

Más información para los bañistas

Ante el elevado número de asistencias registradas en temporadas anteriores, el Ayuntamiento de Alicante ha reforzado este año las medidas informativas dirigidas a los usuarios de las playas. Los botiquines cuentan ya con cartelería actualizada sobre las especies de medusas más frecuentes en las aguas alicantinas, así como recomendaciones sobre cómo actuar en caso de sufrir una picadura.

La información ha sido elaborada por el Instituto de Ecología Litoral y el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante. Además de identificar las especies más habituales, los paneles explican las posibles reacciones que pueden provocar y las pautas básicas para una actuación rápida y segura. Entre las novedades destaca la incorporación específica del pez araña, debido a la elevada incidencia que registró durante el pasado verano.

Más seguridad para las familias en la playa

Asimismo, Alicante ha reforzado este verano las medidas de prevención en sus playas con la distribución de 50.000 pulseras identificativas para menores. Las pulseras, que pueden solicitarse de forma gratuita en los botiquines, son resistentes al agua y permiten anotar un teléfono de contacto para facilitar la rápida localización de las familias en caso de que un niño se extravíe.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha afirmado que "al llegar a la playa los padres pueden pasar por el botiquín, pedir la pulsera y escribir en ella el nombre del menor y un teléfono de contacto para que en caso de que se pierda o se despiste los socorristas los puedan localizar de la forma más rápida posible", ha explicado Poquet.

Un momento del simulacro de socorrismo que se desarrolló este martes en las playas de Alicante. / Héctor Fuentes

Simulacro de rescate en El Postiguet

Coincidiendo con el inicio de la temporada alta, la playa de El Postiguet acogió este martes un simulacro de rescate organizado por el servicio de Salvamento y Socorrismo y la Policía Local. En el ejercicio participaron diez socorristas, una moto acuática, seis agentes de Policía Local y un dron.

El responsable del botiquín de El Postiguet, Nohari Perona, ha explicado que la simulación recreó el rescate de una persona con una lesión en una pierna tras caer al agua. El operativo completó la extracción y asistencia del supuesto accidentado en un tiempo total de cinco minutos y treinta segundos.

El año pasado el Servicio de Salvamento y Socorrismo realizó siete intervenciones clave y más de 4.000 asistencias en las playas de Alicante, de las cuales graves, es decir, que necesitaron de asistencia sanitaria avanzada, se produjeron unas 200, ha recordado Perona.