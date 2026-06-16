Estos son los cuatro hoteles de la provincia de Alicante incluidos en la Guía Michelin

La Guía Michelin no solo mira a los restaurantes. También selecciona hoteles que destacan por su personalidad, su diseño, su ubicación o la experiencia que ofrecen al viajero. Y en la provincia de Alicante aparecen cuatro nombres incluidos en su selección: Hospes Amérigo, VIVOOD Landscape Hotel & Spa, Barceló Asia Gardens y Nomad Hotel & Spa Altea.

Son alojamientos muy distintos entre sí. Uno está en el corazón histórico de Alicante, otro mira al paisaje del valle de Guadalest, un tercero recrea una atmósfera asiática junto a Benidorm y el cuarto transforma una antigua casa de pueblo en pleno casco histórico de Altea.

Hospes Amérigo: un antiguo convento en el centro de Alicante

El Hospes Amérigo se encuentra en la calle Rafael Altamira, en pleno centro de Alicante, y cuenta con 59 habitaciones. La Guía Michelin lo describe como un hotel de diseño moderno y ambiente tranquilo, instalado en un edificio con mucha historia.

La azotea del Hospes Amérigo, punto de encuentro imprescindible para los alicantinos / INFORMACIÓN

Antes de ser hotel, fue convento dominico, después edificio de oficinas y bloque de apartamentos. Hoy conserva parte de ese aire solemne, con paredes de piedra originales, ventanas arqueadas y una estética basada en tonos blancos, crema y madera oscura.

La guía destaca su ambiente sereno, casi espiritual, y sus servicios de lujo: gimnasio, sauna, biblioteca, restaurante y varios espacios comunes. Pero uno de sus grandes atractivos está en la azotea: una piscina con terraza desde la que se contemplan los tejados de la ciudad y el castillo de Santa Bárbara.

VIVOOD Landscape Hotel & Spa: diseño entre montañas

El VIVOOD Landscape Hotel & Spa, en Benimantell, aparece como una de las propuestas más singulares de la provincia. Situado en la carretera Guadalest-Alcoy, cuenta con 35 habitaciones y está planteado como un hotel de diseño integrado en el paisaje.

El hotel Vivood Landscape / INFORMACIÓN

La propia Guía Michelin lo distingue con Una Llave MICHELIN, categoría que reconoce una estancia especial. Su gran baza es el entorno: una colección de módulos ultramodernos, con paredes de cristal, levantados en las laderas del valle de Guadalest.

La idea es clara: habitaciones que no compiten con el paisaje, sino que lo convierten en protagonista. A ello suma un spa y un restaurante inspirado en la filosofía Slow Food, con una apuesta por la cocina orgánica y de proximidad.

Barceló Asia Gardens: un resort con aire de Bali

El Barceló Asia Gardens se encuentra junto al área del parque temático Terra Mítica, en el entorno de Benidorm, y es el más grande de los cuatro alojamientos destacados, con 312 habitaciones.

La Guía Michelin lo presenta como un complejo de estilo clásico contemporáneo y ambiente animado, inspirado en las villas de Bali. Su propuesta juega precisamente con el contraste: estar en plena Costa Blanca, pero sentirse en un resort asiático, lejos del bullicio de las zonas más masificadas.

El Asia Gardens, entre los más románticos del país. / INFORMACIÓN

Uno de sus grandes reclamos son sus siete piscinas, que refuerzan esa sensación de oasis turístico. Según la descripción de la guía, algunas habitaciones miran hacia el Mediterráneo, aunque el objetivo principal del hotel parece ser ofrecer una experiencia de desconexión sin renunciar a una infraestructura turística completa.

Nomad Hotel & Spa Altea: una casa transformada en hotel boutique

El cuarto alojamiento alicantino incluido en la selección es el Nomad Hotel & Spa Altea, situado en la calle Costera dels Matxos, en pleno centro histórico de Altea.

Cuenta con 22 habitaciones y ocupa una antigua casa de pueblo transformada en un hotel marcado por la luz mediterránea, los materiales naturales y los detalles artesanales. La guía destaca la presencia de azulejos originales, fachadas encaladas, arcilla, yeso chukum y mobiliario procedente del norte de África y el sur de Europa.

La fachada del Nomad Hotel & Spa Altea / Nomad Hotel & Spa Altea

Cada habitación es distinta. Algunas miran al mar o a la cúpula de la iglesia; otras se abren a un patio con vegetación, fuente de azulejos y jazmín trepador. Todas incorporan amenities orgánicos y duchas a ras de suelo.

Cuatro formas distintas de entender el lujo

Lo llamativo de la selección es que no responde a un único modelo de hotel. Hospes Amérigo apuesta por la historia y la elegancia urbana; VIVOOD por la arquitectura y el paisaje; Asia Gardens por la evasión resort; y Nomad Altea por el encanto boutique y mediterráneo.

En conjunto, los cuatro muestran una provincia de Alicante que va más allá del clásico alojamiento de sol y playa. Hay ciudad, interior, montaña, costa, diseño, historia y hoteles pensados para convertir la estancia en parte esencial del viaje.

La Guía Michelin, conocida durante décadas por sus restaurantes, refuerza así una idea cada vez más presente en el turismo: el destino importa, pero también importa dónde se duerme.