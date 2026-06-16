La Aemet confirma un respiro del calor en Alicante: bajan las máximas en el sur de la provincia

Alicante afronta este martes 16 de junio una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio del sol, pero con un pequeño respiro térmico en parte de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas máximas en la mitad sur, mientras que en el norte los valores apenas experimentarán cambios.

Los cielos permanecerán poco nubosos o completamente despejados durante prácticamente toda la jornada, consolidando un escenario plenamente veraniego en la provincia. A diferencia del lunes, desaparece el riesgo de chubascos de evolución y la estabilidad será la nota dominante tanto en la costa como en el interior.

El cambio más destacable llegará de la mano de las temperaturas. Tras una jornada en la que Orihuela alcanzó los 35 grados y numerosas localidades superaron ampliamente los 30, los termómetros retrocederán ligeramente en la mitad sur de Alicante. Aun así, el ambiente seguirá siendo cálido durante las horas centrales del día, especialmente en la Vega Baja y en el interior.

En el norte de la provincia, municipios como Dénia o Alcoy mantendrán registros similares a los del día anterior, con máximas propias del inicio del verano y noches cada vez más templadas.

El viento soplará flojo y variable durante la mañana. A partir del mediodía tenderá a componente este y sureste, con intervalos moderados durante la tarde, favoreciendo la entrada de las habituales brisas marítimas en el litoral y suavizando ligeramente la sensación térmica en las zonas costeras.

El tiempo en Alicante

Alicante capital disfrutará este martes de una jornada plenamente soleada y muy estable, con temperaturas algo más suaves que las registradas en el interior de la provincia. El protagonismo será para el cielo despejado y las brisas marítimas, que ayudarán a contener el calor durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 28 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 30 en algunos momentos del día debido a la humedad. El viento de levante volverá a dejar un ambiente agradable junto al mar y no se espera ninguna posibilidad de lluvia.

El tiempo en Elche

Elche mantendrá este martes un ambiente plenamente veraniego, aunque con temperaturas algo más contenidas que las registradas el día anterior. El sol será el gran protagonista de la jornada y no se esperan cambios destacables en el estado del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 31 grados, con una sensación térmica similar a la temperatura real durante las horas de más calor gracias a la baja humedad relativa del mediodía. La brisa de componente este volverá a suavizar el ambiente durante la tarde, dejando una jornada estable, seca y muy favorable para las actividades al aire libre.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará este martes de una jornada plenamente estival, con cielos despejados de principio a fin y temperaturas muy agradables gracias a la influencia del Mediterráneo. La ciudad quedará al margen de los mayores registros de calor del interior y del sur de la provincia.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 27 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 28 grados durante las horas centrales. La brisa marina volverá a ser protagonista durante la tarde, manteniendo un ambiente confortable tanto en las playas como en el paseo marítimo y sin riesgo alguno de precipitaciones.

El tiempo en Elda

Elda vivirá este martes una jornada estable y plenamente veraniega, con cielos despejados y temperaturas altas durante buena parte del día. Aunque la máxima se mantendrá en los 31 grados, el ambiente será algo más llevadero que en jornadas anteriores gracias a la ausencia de nubosidad y a una humedad relativamente contenida en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 31 grados, con una sensación térmica muy similar a la temperatura real. El viento soplará flojo de componente sureste durante la tarde y contribuirá a suavizar ligeramente el calor al final de la jornada, mientras el sol seguirá dominando en todo el interior alicantino.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este martes una jornada muy tranquila y plenamente veraniega, con predominio del sol y algunas nubes bajas a primera hora que desaparecerán rápidamente. El ambiente seguirá siendo agradable junto al mar, sin cambios importantes respecto a los últimos días.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 27 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 30 grados debido a la elevada humedad. La brisa de levante volverá a suavizar el calor durante la tarde, dejando una jornada estable y sin riesgo de precipitaciones en el litoral sur.

El tiempo en Orihuela

Orihuela seguirá registrando algunas de las temperaturas más altas de la provincia, aunque este martes los termómetros perderán varios grados respecto a la jornada anterior. El ambiente continuará siendo plenamente veraniego, con mucho sol y ausencia total de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 32 grados, tres menos que el lunes, lo que supondrá un ligero alivio en la Vega Baja. Aun así, el calor seguirá siendo intenso durante las horas centrales del día, con cielos despejados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 33 grados antes de que la entrada de la brisa suavice el ambiente al final de la tarde.

El tiempo en Alcoy

Alcoy mantendrá este martes un ambiente plenamente veraniego, con temperaturas muy similares a las del día anterior y cielos dominados por el sol durante la mayor parte de la jornada. Tan solo aparecerán algunos intervalos nubosos pasajeros durante las horas centrales, sin consecuencias destacables.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 31 grados, con una sensación térmica prácticamente idéntica a la temperatura real gracias a la baja humedad característica del interior. La probabilidad de lluvia será muy reducida y el tiempo seguirá siendo estable en toda la comarca, con una tarde cálida y agradable para las actividades al aire libre.

El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará este martes de una jornada plenamente estable y soleada, con temperaturas muy agradables para mediados de junio y sin riesgo de precipitaciones. El litoral norte seguirá al margen de la inestabilidad y mantendrá un ambiente típicamente veraniego durante todo el día.

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Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 29 grados, con una máxima ligeramente inferior a la del lunes. La brisa marítima ayudará a mantener una sensación térmica confortable durante las horas centrales, mientras que el cielo permanecerá despejado de principio a fin, ideal para disfrutar de las playas y actividades al aire libre.