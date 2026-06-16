Olcina, climatólogo: "Los días de Hogueras en Alicante serán calurosos pero no tórridos, con noches poco soportables por el calor y la humedad"

Unas Hogueras marcadas por el calor diurno... y sobre todo nocturno. La previsión para los próximos días en la capital es de estabilidad y altas temperaturas, aunque sin llegar a ser tórridas. Pero será sobre todo por las noches cuando se note la falta de confort por el calor y la humedad, ya que se esperan noches tropicales todos los días, es decir que el mercurio no baje de los 20 grados.

Del mismo modo, no se esperan en un principio tormentas ni rachas de viento relevantes, por lo que no parece que la meteorología vaya a representar un problema para la Plantà.

Las noches serán poco soportables por el calor y la humedad, con mínimas entre los 22 y los 23 grados Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "los días de Hogueras serán calurosos pero no tórridos, con temperaturas máximas de entre 31 y 33 grados, y mínimas de entre 22 y 23 grados".

Así, ha destacado que "las noches poco soportables por el calor y la humedad". Y es que la temperatura del agua del mar se sitúa ya por encima de los 24 grados, lo que alimenta las noches tropicales en el litoral. Unas noches tropicales que a partir de estas fechas se van a repetir en la costa casi todos los días durante el verano.

Olcina también ha apuntado que se esperan "vientos suaves y brisas a mediodía", por lo que no deberían suponer un problema para los monumentos fogueriles.

Servicio de socorrismo a medio gas en Alicante / Jose Navarro / Pilar Cortés

Del mismo modo el climatólogo alicantino ha recordado a la ciudadanía la "importante necesidad de emplear protección solar" durante estas jornadas de Hogueras en las que miles de personas toman las calles para disfrutar de las fiestas. Así, es necesario sombrero y crema solar, además de hidratarse para evitar problemas con el calor.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a nivel de la Comunidad Valenciana se espera calor plenamente estival en los próximos días: "Vamos a tener una semana muy cálida, con temperaturas de pleno verano. La previsión es que el calor se intensifique durante el fin de semana, con temperaturas que en promedio pueden ser más de 5 °C superiores al promedio normal de estas fechas".

Una masa de aire caliente dispara la temperatura del mar / Pilar Cortés

En cuanto a la previsión a nivel provincial para este miércoles, día en el que empieza la Plantà para las hogueras de categoría Especial y Primera, se espera predominio de cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, moderado en la mitad sur y en el resto, flojo con intervalos de moderado.

Y el jueves, ya a nivel autonómico, se espera cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo en horas centrales, moderado en el litoral sur de Alicante y flojo a moderado en el resto.