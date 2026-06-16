El vicealcalde de Alicante dice desconocer si hubo órdenes al vicesecretario para que pidiera borrar nombres del informe sobre Les Naus

El ejecutivo de Luis Barcala se desvincula de los cambios de versión en el informe que alertó de posibles irregularidades en el escándalo de Les Naus de Alicante. Después de que los correos entre la jefa de Patrimonio y el vicesecretario municipal desvelaran que fue el alto funcionario el que solicitó a su compañera que suprimiese los nombres de su escrito, el vicealcalde, Manuel Villar, niega tener constancia de que lo hiciera por órdenes del gobierno municipal o del alcalde.

El primer documento interno del Ayuntamiento de Alicante conocido hasta la fecha sobre posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus fue un informe elaborado (aunque sin firmar) por la jefa de Patrimonio, el pasado mes de enero, y enviado al vicesecretario municipal, Germán Pascual. Después de que el alcalde ordenase a dicho funcionario la apertura (horas después de saber su entorno que INFORMACIÓN iba a destapar el caso) de un expediente de averiguación interna, Pascual cruzó nuevas comunicaciones con la responsable de Patrimonio. De estos mensajes se desprende, según lo afirmado por la empleada pública, que suprimió del documento original las alusiones directas a cargos del Ayuntamiento por orden del vicesecretario: "El informe inicial lo estamos modificando, ese irá sin nombres ni cargos, tal cual me pediste", señalaba uno de los mensajes entre ambos.

Ahora, desde el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala aseguran desconocer si hubo órdenes superiores al vicesecretario para que solicitase dicho cambio de versión a la jefa de Patrimonio y emplazan al funcionario a responder ante la jueza, en caso de ser llamado a testificar, como pide la acusación ejercida por el PSOE. "No me consta a mí que se haya dado automáticamente ningún tipo de instrucción. De hecho, el alcalde, en el pleno que se hizo monográfico, ya manifestó todas y cada una de las conversaciones que tuvo con el secretario y ahí me remito porque creo que fue bastante claro", ha señalado el vicealcalde, Manuel Villar.

Un informe, dos versiones

El primero de los archivos (que no consta de número de registro y, según el alcalde, fue enviado desde el departamento de Patrimonio al vicesecretario del Ayuntamiento) apuntaba que, tras constatar la existencia de adjudicatarios "vinculados a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato", se considera que "podría conllevar la exigencia de responsabilidades" a dichas personas, así como "afectar a la imagen de la Corporación municipal y de su personal". Además, si bien se indicaba que "la adecuación al cumplimiento de la normativa de vivienda protegida debe ser atendida por la conselleria y no por el Ayuntamiento", sí se avisaba de que el Consistorio "debe velar porque el reparto se haya efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia".

Al respecto, se señalaba que "al menos el arquitecto municipal ha intervenido en el asesoramiento del contrato entre el Ayuntamiento y los representantes de la cooperativa". En la misma línea, se señala de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, también vecina del residencial, que "su participación se circunscribe a reuniones y la concesión de licencias para la modificación del proyecto, sin que tampoco constara causa de abstención por el mismo motivo que el anterior".

A lo anterior se añade igualmente que "destacan nombres vinculados a una alta funcionaria municipal que también intervino en el procedimiento de licitación al ostentar la jefatura del Servicio encargado de las licitaciones" sin que se haya constatado tampoco su abstención en el procedimiento.

Con todo ello, según las explicaciones de Barcala, él mismo ordenó la apertura de un expediente de averiguación de hechos el 28 de enero, cuando asegura que recibió el citado informe. Pese a que la directriz del alcalde se trasladó al vicesecretario general a las 13:01 horas, de acuerdo con la versión del dirigente popular, la investigación no se abrió formalmente hasta la 1:10 de la madrugada del día 29, horas después de que el gobierno municipal tuviera constancia de que INFORMACIÓN iba a publicar un artículo sobre las polémicas adjudicaciones de Les Naus. La información llevaba por título "La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas".

En el marco de esta investigación, el departamento de Patrimonio hizo entrega al instructor del expediente (en esta ocasión sí por registro oficial y que también forma parte del expediente municipal) un segundo informe sobre los hechos bajo sospecha. En este nuevo documento, con la mayor parte de párrafos calcados palabra por palabra del primer archivo, se suprimía la alusión a posibles consecuencias para los implicados y la imagen de la Corporación, así como el aviso sobre responsabilidad del Ayuntamiento de velar por un reparto de acuerdo con los principios fijados en la ley. Además, se excluyó también toda alusión concreta a los cargos y funcionarios señalados en el primer escrito, limitando las sospechas a que "figuran como adquirientes determinadas personas vinculadas a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato".